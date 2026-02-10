経営者視点で全社最適な意思決定を導く「ビジネスアキュメン研修」をリリース：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、経営視点での判断力を強化するための新メニュー「ビジネスアキュメン研修(https://www.recurrent.jp/listings/manager-management-businessacumen)」をリリースしました。本研修は、単なる知識の習得に留まらず、複雑なビジネス状況下で組織の価値を最大化させるための「商売感覚」を磨くことを目的としています。財務諸表の理解や戦略の本質、不確実性への対応手法を網羅し、現場のリーダーが経営層と同じ目線で意思決定を行える状態を目指します。

背景：複雑化する経営環境と現場に求められる視座の向上

現代のビジネス環境は変化が激しく、現場のリーダーには単なる業務遂行能力だけでなく、経営全体を俯瞰する力が求められています。しかし、多くの組織では部門ごとの最適化に陥りやすく、全社視点での意思決定が難しいという課題があります。こうした状況を受け、財務指標や戦略的思考を共通言語として持ち、不確実な状況でも迅速な決断を下せる人材を育成するニーズが高まっています。

研修内容の紹介：ビジネスアキュメン研修

研修タイトル

受講対象

リーダー・管理職、中堅社員を主な対象としています。

身に付くスキルや目的

本研修は、経営視点での意思決定に必要な要素を理解することを目的としています。現場での判断を全社最適の視点から行える状態を目指します。具体的には、以下のスキルの実装や強化を図ります。

- 経営視点を持ち、組織全体の利益を最大化させる意思決定スキル- 財務指標を共通言語として、事業の収益性を的確に判断する力- 不確実な環境下でも仮説を持って迅速に決断を下すスピードと質本研修の特徴- 経営視点による全社最適の意思決定部分最適ではなく、組織全体のバランスを考慮して正解のない経営判断を下すための基礎を習得します。- 財務指標を経営判断のツールとして活用財務諸表の数字の背景にある経営意図を読み解く力を養います。- 不確実な環境下での迅速な決断完全な情報がない状況でも、仮説思考やシナリオプランニングを用いて判断の質を向上させます。

研修カリキュラムの抜粋

本研修は全6時間（目安）の構成となっており、以下の内容を網羅しています。

- 経営視点としてのビジネスアキュメンビジネスアキュメンの定義と、リーダーに求められる全体バランス感覚を理解します。- 企業価値創造とビジネスモデル設計価値創出の構造と、持続的な競争優位を設計するための手法を習得します。- 戦略とは「選ばないこと」を決めること戦略の本質であるトレードオフを理解し、判断のプロセスを強化します。- 財務を経営言語として使うPL・BS・CFのつながりを把握し、資本効率の視点から経営の意思を読み解きます。- 不確実性下の意思決定情報の不足を前提とした仮説思考やシナリオプランニングの進め方を実装します。- 経営視点を現場で機能させる日々の業務や部門戦略に経営視点を落とし込み、実践するための行動計画を策定します。

株式会社リスキルについて

ビジネス研修が料金一律の明瞭な体系

株式会社リスキルは、ビジネスアキュメン研修のようなマネジメント研修(https://www.recurrent.jp/categories/manager-management)をはじめとする多様な研修プログラムを提供しています。同社は「ビジネス研修が料金一律」という価格体系を採用しており、時間と人数に応じた見積りを即座に算出できる点が特徴です。

研修準備のフルサポート体制

教材や備品の準備、配送などの事務作業を全面的にサポートし、企業側の担当者の負担を軽減する体制を整えています。各企業の具体的な課題に合わせたカリキュラムのカスタマイズにも、追加料金なしで対応が可能です。

※本プレスリリースの内容は、2026年02月時点のものです。