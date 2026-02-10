体験型ガチャでイベント・自治体施策の情報発信をアップデート　　デジタルサイネージ搭載ガチャの活用事例を拡大する株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、デジタルサイネージ搭載・キャッシュレス対応の体験型ガチャを活用した情報発信手法を、自治体施策や各種イベント、企業プロモーションの現場で展開しています。

複数台設置による映像演出や、来場者参加型の体験設計を通じて、「回す」という行為を起点に、

情報を“体験として届ける”新たなコミュニケーションの形を提供しています。

◼️ 概要

当社が提供する体験型ガチャサービスは、デジタルサイネージを搭載したガチャマシーンを活用し、

イベント会場や自治体施策、スポーツ興行、企業プロモーションの場において、来場者の行動そのものを情報接点に変えることを目的としています。

実際の設置現場では、映像・音声による訴求、キャッシュレス決済によるスムーズな体験、複数台設置による一体型ビジョン演出などを通じて、従来のノベルティ配布や掲示物とは異なる参加型・記憶定着型の情報発信を実現しています。

◼️ デジタルサイネージ搭載・キャッシュレス対応の次世代型ガチャを活用

当社のガチャマシーンは、デジタルサイネージを搭載することで、映像や静止画を用いた柔軟な情報発信が可能な点を特長としています。企業サービスの訴求など、目的に応じたコンテンツを表示することで、来場者がガチャを回す前後の体験を通じて自然に情報に触れる動線設計を実現します。

また、キャッシュレス決済に対応しているため、現金管理の手間を削減し、イベント運営における省力化やオペレーションの簡素化にも貢献します。短期間のイベントから長期設置まで、運営体制や規模に応じて柔軟に導入できる点も、高く評価されています。

◼️ 今後の展望

導入事例 : プロバスケットチーム 熊本ヴォルターズさま行列ができるガチャブースの様子ANAウィンドサーフィンWC横須賀・三浦大会での様子

当社は今後も、体験を起点としたコミュニケーション設計を強みとし、地域・自治体・企業・来場者をつなぐ新たな価値の創出に取り組んでまいります。リアルイベントや地域施策の現場において、「体験を通じて理解が深まり、参加することで記憶に残る」仕組みづくりを支援する存在として、サービスの継続的な改善および機能拡張を進めていく方針です。

◼️ 補足情報

なお、本取り組みやサービスの考え方については、

テレビ埼玉「埼玉ビジネスウォッチ」においても紹介される予定です。

【放送予定】

テレビ埼玉「埼玉ビジネスウォッチ」

2026年2月14日(土) 21:30～

◼️ ガチャマシンについて

ガチャ × 映像 × WEBで、貴社の販路拡大を。

関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

◼️ 本記事に関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/