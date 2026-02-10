【俳優×アーティスト】中村ゆりか 自身初の音楽ツアー『MOONOVA』待望の映像化決定！！
海外含む国内外5都市, 総動員2,000人超え！
特典映像としてBEHIND THE SCENES収録！
DVDジャケット
ブックレット表紙
俳優・アーティストとして注目を集める中村ゆりか。
2025年に開催した自身初のワンマン音楽ツアー『MOONOVA』のファイナル東京公演を映像化することが決定した。
本ツアーは、2025年8月の大阪公演を皮切りに、大阪・上海（中国）・福岡・仙台・東京の国内外5都市で開催。日本にとどまらず中国・上海公演も実現し、全5都市で2,000人以上を動員する成功を収めた。映像化されるファイナル東京公演はSOLDOUTで迎えたステージとなっている。
本ツアーの音楽監修は、数々のデジタルヒットを手がけてきた音楽プロデューサー・CHIHIROが担当。
特典映像「BEHIND THE SCENES」には、リハーサルの模様や、各公演のバックステージの様子を収録。本番直前の緊張感や、ステージ裏で見せる素顔など、ここでしか見ることのできない貴重な映像が収められている。
【MOONOVA TOUR 2025 in TOKYO】Teaser
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_AjanWMF6CE ]
◆◆中村ゆりか DVD『MOONOVA TOUR 2025』◆◆
● DVD収録内容
・MOONOVA 2025 FINAL in TOKYO
・BEHIND THE SCENES
※ 8Pブックレット付き
● 販売種別
・豪華盤 特典Aset ※Bsetとは使用ビジュアルが異なります
特典：TOURアクリルスタンド
トレーディングカード8枚セット
大判ポストカード3枚セット
直筆印刷メッセージカード
YURIKAオンラインミート&グリート権 ※当選のみ当選券封入
・豪華盤 特典Bset ※Asetとは使用ビジュアルが異なります
特典：TOURアクリルスタンド
トレーディングカード8枚セット
大判ポストカード3枚セット
直筆印刷メッセージカード
YURIKAオンラインミート&グリート権 ※当選のみ当選券封入
・通常盤 特典付き
特典：トレーディングカード3枚セット
ポストカード通常サイズ
YURIKAオンラインミート&グリート権 ※当選のみ当選券封入
● セットリスト
1. Twinkle
2. Positive
3. Penalty
4. Jelly
5. Monsta
6. love letter
7. 分かっていても
8. 浮ついたHeart
9. YOLO
10. Lovely Baby
11. Like U
12. L.o.v.e.
● DVD発売日程
＜先行販売＞
2026年3月4日(水) 開催バースデーイベント「YURIKA Birthday 2026」にて
会場限定先行販売
※ファンクラブ会員限定サイン付き特典あり（デジタル会員証提示が必要です）
＜オンライン販売＞
2026年3月6日(金)以降 オンライン販売 受付開始予定
※ファンクラブ会員限定サイン付き特典あり
オンライン販売サイト「Starry Records」
https://www.starryrecords.com/
【中村ゆりかプロフィール】
2011年、映画 「5windows」主演でデビュー。NHK朝ドラ「まれ」、映画「賭ケグルイ」、ドラマ「ギルティ」、「チェイサーゲームW」「チェイサーゲームW2」など俳優として活躍を続ける一方で、2022年『浮ついたHeart』でアーティストデビュー。これまでに12曲を発表し、ドラマタイアップで起用されるなどアーティストパフォーマンスも注目されている。近年ではW主演を務めたドラマ「チェイサーゲームW2」エンディングテーマ『L.o.v.e.』が、日本だけにとどまらずアジアやアメリカ、南米などでも大きな反響を得て、さらなるアーティスト活動の広がりが期待される。
中村ゆりか official site
https://nakamurayurika.fanpla.jp/