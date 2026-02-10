【俳優×アーティスト】中村ゆりか　自身初の音楽ツアー『MOONOVA』待望の映像化決定！！

SOLDOUTで迎えたファイナル東京公演！
海外含む国内外5都市, 総動員2,000人超え！
特典映像としてBEHIND THE SCENES収録！

俳優・アーティストとして注目を集める中村ゆりか。


2025年に開催した自身初のワンマン音楽ツアー『MOONOVA』のファイナル東京公演を映像化することが決定した。



本ツアーは、2025年8月の大阪公演を皮切りに、大阪・上海（中国）・福岡・仙台・東京の国内外5都市で開催。日本にとどまらず中国・上海公演も実現し、全5都市で2,000人以上を動員する成功を収めた。映像化されるファイナル東京公演はSOLDOUTで迎えたステージとなっている。



本ツアーの音楽監修は、数々のデジタルヒットを手がけてきた音楽プロデューサー・CHIHIROが担当。


特典映像「BEHIND THE SCENES」には、リハーサルの模様や、各公演のバックステージの様子を収録。本番直前の緊張感や、ステージ裏で見せる素顔など、ここでしか見ることのできない貴重な映像が収められている。



【MOONOVA TOUR 2025 in TOKYO】Teaser


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_AjanWMF6CE ]


◆◆中村ゆりか　DVD『MOONOVA TOUR 2025』◆◆



● DVD収録内容


・MOONOVA 2025 FINAL in TOKYO


・BEHIND THE SCENES


※ 8Pブックレット付き



● 販売種別


・豪華盤 特典Aset　※Bsetとは使用ビジュアルが異なります


　特典：TOURアクリルスタンド


　　　　トレーディングカード8枚セット


　　　　大判ポストカード3枚セット


　　　　直筆印刷メッセージカード


　　　　YURIKAオンラインミート&グリート権　※当選のみ当選券封入



・豪華盤 特典Bset　※Asetとは使用ビジュアルが異なります


　特典：TOURアクリルスタンド


　　　　トレーディングカード8枚セット


　　　　大判ポストカード3枚セット


　　　　直筆印刷メッセージカード


　　　　YURIKAオンラインミート&グリート権　※当選のみ当選券封入



・通常盤 特典付き


　特典：トレーディングカード3枚セット


　　　　ポストカード通常サイズ


　　　　YURIKAオンラインミート&グリート権　※当選のみ当選券封入



● セットリスト


1. Twinkle


2. Positive


3. Penalty


4. Jelly


5. Monsta


6. love letter


7. 分かっていても


8. 浮ついたHeart


9. YOLO


10. Lovely Baby


11. Like U


12. L.o.v.e.



● DVD発売日程


＜先行販売＞


2026年3月4日(水) 開催バースデーイベント「YURIKA Birthday 2026」にて


会場限定先行販売


※ファンクラブ会員限定サイン付き特典あり（デジタル会員証提示が必要です）



＜オンライン販売＞


2026年3月6日(金)以降 オンライン販売 受付開始予定


※ファンクラブ会員限定サイン付き特典あり



オンライン販売サイト「Starry Records」


https://www.starryrecords.com/




【中村ゆりかプロフィール】




2011年、映画 「5windows」主演でデビュー。NHK朝ドラ「まれ」、映画「賭ケグルイ」、ドラマ「ギルティ」、「チェイサーゲームW」「チェイサーゲームW2」など俳優として活躍を続ける一方で、2022年『浮ついたHeart』でアーティストデビュー。これまでに12曲を発表し、ドラマタイアップで起用されるなどアーティストパフォーマンスも注目されている。近年ではW主演を務めたドラマ「チェイサーゲームW2」エンディングテーマ『L.o.v.e.』が、日本だけにとどまらずアジアやアメリカ、南米などでも大きな反響を得て、さらなるアーティスト活動の広がりが期待される。



中村ゆりか official site


https://nakamurayurika.fanpla.jp/