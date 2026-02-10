【俳優×アーティスト】中村ゆりか　自身初の音楽ツアー『MOONOVA』待望の映像化決定！！

株式会社CureSOLDOUTで迎えたファイナル東京公演！海外含む国内外5都市, 総動員2,000人超え！特典映像としてBEHIND THE SCENES収録！DVDジャケットブックレット表紙

俳優・アーティストとして注目を集める中村ゆりか。

2025年に開催した自身初のワンマン音楽ツアー『MOONOVA』のファイナル東京公演を映像化することが決定した。

本ツアーは、2025年8月の大阪公演を皮切りに、大阪・上海（中国）・福岡・仙台・東京の国内外5都市で開催。日本にとどまらず中国・上海公演も実現し、全5都市で2,000人以上を動員する成功を収めた。映像化されるファイナル東京公演はSOLDOUTで迎えたステージとなっている。

本ツアーの音楽監修は、数々のデジタルヒットを手がけてきた音楽プロデューサー・CHIHIROが担当。

特典映像「BEHIND THE SCENES」には、リハーサルの模様や、各公演のバックステージの様子を収録。本番直前の緊張感や、ステージ裏で見せる素顔など、ここでしか見ることのできない貴重な映像が収められている。

【MOONOVA TOUR 2025 in TOKYO】Teaser

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_AjanWMF6CE ]

◆◆中村ゆりか DVD『MOONOVA TOUR 2025』◆◆

● DVD収録内容

・MOONOVA 2025 FINAL in TOKYO

・BEHIND THE SCENES

※ 8Pブックレット付き

● 販売種別

・豪華盤 特典Aset ※Bsetとは使用ビジュアルが異なります

特典：TOURアクリルスタンド

トレーディングカード8枚セット

大判ポストカード3枚セット

直筆印刷メッセージカード

YURIKAオンラインミート&グリート権 ※当選のみ当選券封入

・豪華盤 特典Bset ※Asetとは使用ビジュアルが異なります

特典：TOURアクリルスタンド

トレーディングカード8枚セット

大判ポストカード3枚セット

直筆印刷メッセージカード

YURIKAオンラインミート&グリート権 ※当選のみ当選券封入

・通常盤 特典付き

特典：トレーディングカード3枚セット

ポストカード通常サイズ

YURIKAオンラインミート&グリート権 ※当選のみ当選券封入

● セットリスト

1. Twinkle

2. Positive

3. Penalty

4. Jelly

5. Monsta

6. love letter

7. 分かっていても

8. 浮ついたHeart

9. YOLO

10. Lovely Baby

11. Like U

12. L.o.v.e.

● DVD発売日程

＜先行販売＞

2026年3月4日(水) 開催バースデーイベント「YURIKA Birthday 2026」にて

会場限定先行販売

※ファンクラブ会員限定サイン付き特典あり（デジタル会員証提示が必要です）

＜オンライン販売＞

2026年3月6日(金)以降 オンライン販売 受付開始予定

※ファンクラブ会員限定サイン付き特典あり

オンライン販売サイト「Starry Records」

https://www.starryrecords.com/

【中村ゆりかプロフィール】

2011年、映画 「5windows」主演でデビュー。NHK朝ドラ「まれ」、映画「賭ケグルイ」、ドラマ「ギルティ」、「チェイサーゲームW」「チェイサーゲームW2」など俳優として活躍を続ける一方で、2022年『浮ついたHeart』でアーティストデビュー。これまでに12曲を発表し、ドラマタイアップで起用されるなどアーティストパフォーマンスも注目されている。近年ではW主演を務めたドラマ「チェイサーゲームW2」エンディングテーマ『L.o.v.e.』が、日本だけにとどまらずアジアやアメリカ、南米などでも大きな反響を得て、さらなるアーティスト活動の広がりが期待される。

中村ゆりか official site

https://nakamurayurika.fanpla.jp/