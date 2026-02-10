ラギットスタイルのルーフボックスに、デュアル積載を可能にしたスリムモデルが登場。ロングになって長尺スキー板にも対応

株式会社カーメイト

ジムニーノマドに積載

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、ルーフキャリアブランド「INNO（イノー）」より、クロカンSUV向けとしてスクエア型にデザインされ好調のルーフボックス「INNO ルーフギアケース」シリーズに、よりスリム＆ロングにした新モデル「INNO ルーフギアケース715」を2026年1月23日（金）にラインアップ追加しました。本製品は、スリム設計にすることで横にルーフラックなどを併載するデュアル積載を可能に。また、全長は長尺スキー板も収納できる長さとしました。詳細は以下をご覧ください。

2024年発売以降好調、「INNO ルーフギアケース」について

当社は、2024年4月にラングラーやランドクルーザー、ジムニーなどクロカンSUVのフォルムに合う“ラギッドスタイル”※の「INNO ルーフギアケース720(https://www.innoracks.com/jp/products/roofbox/product-216.html)」を発売（下画像左）。2025年9月には、アウトドアシーンに映えるトレンドカラー「マットベージュ(https://www.innoracks.com/jp/products/roofbox/product-235.html)」を新たに追加。そしてこの度、長尺アイテムの収納ができ、デュアル積載も可能なスリムモデル「INNO ルーフギアケース715」を発売しました（下画像右）。用途に合わせた複数のギアを運ぶことができるようになり、レジャーの幅を広げます。

※ラギット（Rugged）：粗削りな、無骨な、ごつごつした、などを意味する

新モデル「INNO ルーフギアケース715」特長

日本では以前より、「オーバーランダースタイル」が注目を集めています。ルーフラックや無骨なギアを活用した積載スタイルは、アウトドア好きの支持を獲得。近年では、週末や短期間の旅に適した「ライトなオーバーランダースタイル」が主流となっています。そして本製品では、無骨なルーフボックスデザインを活かし、ルーフラックを中心としたオーバーランダースタイルではなく、アタッチメントを併載する独自のオーバーランダースタイルを提案します。

※オーバーランダースタイル：悪路走破性の高いオフロード車で数日にわたりキャンプをしながら荒野を走破するスタイル

1）デュアル積載に特化したスリムモデル

全幅をスリムにしたことで、他アタッチメントと同時に積載できる“デュアル積載”を実現。ルーフ上にルーフボックスとルーフラック等を並べて載せることができます（下写真）。キャンプに加えてサイクリングやフィッシングなど複数の趣味にも対応し、無骨なデザインによりアウトドアのスタイルアップにも寄与します。

本製品＋ルーフデッキ45（INA530）の併載による新たなオーバーランダースタイル

2）ロング設計で、スキー等の長尺アイテムやかさばるキャンプ道具も積載

全長は前モデル（BRQ720）より160ｍｍ延長し、スリム形状ながらも容量を確保しました。スキー板は3～4セット、スノーボードは2～3枚、キャンプ道具は1～2人分積載可能です。

スノーボード3枚2人分のキャンプ道具

3）ルーフラックへの取り付けにも対応するフラット底面

底面は凹凸のないフラットな形状を採用。オプションパーツの「ボックス用Tスロットアダプター（BRP12(https://www.innoracks.com/jp/products/roofbox/product-31.html)）」を使用するとルーフラック※の上にも装着することができます。また、エアロバーの他、適合する純正クロスバーのTスロットにも取り付け可能です。

※対応ルーフラック：XL501/502/503

フラットな底面

【Tスロットとは】

ベースバーや一部ルーフラックにある溝により、T型ボルトなどによってアタッチメント取り付けや機能拡張が可能な構造

ルーフギアケース シリーズ共通特長

対応ルーフラック：XL501

1）角ばった形状のクロカンSUVに似合う、無骨さ満載のルーフボックス

これまでの流線型やシンプルなデザインのルーフボックスとは異なり、クロカンSUVの車両イメージに合わせて無骨なデザインに（下写真左）。凹凸を施したカバーによりボックスの強度を高めつつ、肉厚を抑えることで軽量化を実現。あわせて堅牢さと力強さを演出します。

2）荷物を入れやすいスクエア形状

スクエア形状により隅まで荷物を入れることができます。また、外付けレバークランプを採用することで、ルーフボックス内側にゆとりを確保し箱型の荷物やキャンプギアなども無理なく収納可能（下写真右）。立体駐車場での駐車も考慮した薄型フォルムです。

キーロック付き外付けレバークランプ

3）四つ角のバンパーにより立てかけ保管が可能に

一般的な流線型ルーフボックスは、立てかけて保管することができません。本製品は、スクエア形状と四つ角にある傷防止バンパーにより、車に装着しない時には、横向き・縦向きどちらにも立てかけて保管することが可能です。バンパーは、傷が目立ちにくくなるよう粗いシボを採用したことで、デザインにもメリハリを効かせています。

4）カバーの開閉を楽にするサイドハンドル付き

背の高い車両でルーフボックスに荷物を積み込む際、車両に足をかけて作業するため、体を支える手の置き場に困ることがあります。そこで、側面にハンドルを設置し、体を支えながらカバーの開閉ができるようにしました。ルーフから外したあとは、一人での持ち運びも可能にします。

サイドハンドル※1身体を支えながらカバーを開閉※2持ち運び可能

※1.2：画像の製品はBRQ720MBK

★詳細は、以下製品名のリンクよりご確認ください。

製品スペック

・製品名：INNO ルーフギアケース715(https://www.innoracks.com/jp/products/roofbox/product-248.html)

・品番：BRQ715MBK

・カラー：マットブラック

・価格：オープン

・発売日：2026年（令和8年）1月23日

・サイズ：全長 2010ｘ全幅 610ｘ全高 280(mm)

・容量：約220L

・製品重量：11kg

・最大積載量：50kg

・片開き（反転可能）

関連プレスリリース・製品情報

・INNO ルーフギアケース720（BRQ720MBK）(https://www.carmate.co.jp/news/press/202404/brq720mbk.html)（2024年4月発売）

・INNO ルーフギアケース720（BRQ720BG）(https://www.carmate.co.jp/news/press/202509/brq720bg.html)（2025年9月発売）

・INNO ルーフデッキ45（INA530）(https://www.carmate.co.jp/news/press/202010/inno.html)（2020年9月発売）

・INNO フラットデッキベース(https://www.carmate.co.jp/news/press/202510/xl.html)（2025年10月発売）：本製品に対応するルーフラック

・INNO Webサイト(https://www.innoracks.com/jp/)

