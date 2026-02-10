シリーズ計で前年から約２倍の販売数量を達成！好調の「おうちドリンクバー」パッケージリニューアル発売

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、濃縮タイプ飲料「おうちドリンクバー」シリーズ４品（ＰＯＰメロンソーダ、Ｃ．Ｃ．レモン、デカビタＣ、ペプシコーラ）を、２月１７日（火）からパッケージをリニューアルして発売します。さらに、２０２５年に期間限定で発売し、多くの方からご好評いただいた「おうちドリンクバー ペプシゼロ」についても、同日より通年販売します。

ドリンクバーの作りたての美味しさ・楽しさを、おうちでも手軽に体験いただきたいという思いから誕生した、濃縮タイプ飲料「おうちドリンクバー」シリーズ。多くの方に自分好みのカスタマイズを楽しんでいただいており、日経トレンディの「２０２５年 年間ヒット商品」の第１０位に、「アレンジ系希釈飲料」の一つとして選出されました。また、２５年はシリーズ計で前年の約２倍の販売数量となり、引き続き好調を維持しています。

そんな「おうちドリンクバー」シリーズについて、このたび、大人から子どもまで全世代が共感できる“楽しさ・美味しさ・安心感”を、パッケージデザインを通じてさらに引き立てることで、より一層のトライアル拡大を図ります。親子で一緒にオリジナルフレーバーを開発したり、自分好みの濃さで作ったりと、ぜひさまざまなアレンジをお楽しみください。

●パッケージの特長

世代を超えて親しみを感じていただけるよう、おうちドリンクバーの新ロゴを上部に配置し、楽しさや安心感がより伝わるデザインに仕上げました。また、本商品と炭酸水を注いで割るシズルを中央に大きく置くことで、子どもでも分かりやすい使い方と、思わず飲みたくなる美味しさを訴求。さらに、“自分好みに割ろう！”というメッセージで、アレンジへの好奇心を喚起します。

●おうちドリンクバーの楽しみ方

おうちドリンクバー１：炭酸水４で割ることで、簡単に美味しい“各ロングセラードリンクの味わい”をお楽しみいただけます。さらに、牛乳やお茶で割ったり、ファミリーレストランのドリンクバーのように、各商品を混ぜて炭酸で割ったりと、お好みで幅広いアレンジが可能です。

また、「おうちドリンクバー ペプシコーラ」は、酸味のある食材との相性が良いので、ヨーグルトにかけたり、マヨネーズやケチャップに混ぜてディップソースにしたりと、ドリンク以外の楽しみ方もぜひお試しください。

「おうちドリンクバー」公式インスタグラムアカウントにて、おすすめアレンジレシピを公開中です。ひと手間加えた美味しさを、ぜひお楽しみください。

▽「おうちドリンクバー」公式インスタグラム

https://suntory.jp/odb/

●「おうちドリンクバー お試しキャンペーン」について

本リニューアルをきっかけに、より多くのお客様に「おうちドリンクバー」を手に取っていただきたく、「おうちドリンクバー お試しキャンペーン」を実施します。対象商品を購入の上、アイキャッチシールをめくり、スマートフォンで二次元コードを読み込むことで、お好きな銘柄のＰａｙ５０円分がもらえます。

▽実施時期

２０２６年２月２日（月）９：００～５月２８日（木）２３：５９

▽対象商品

「おうちドリンクバー」各種 ※アイキャッチシール付き

▽景品

えらべるＰａｙ５０円分

▽応募方法

商品に付いているアイキャッチシールをめくり、スマートフォンで二次元コードを読み込むと、自動的にＬＩＮＥアプリが起動し、応募フローへ進みます。お好きな銘柄のＰａｙを選択の上、交換用ＵＲＬより５０円分のポイントをお受け取りください。

※１アカウントにつき５回まで

▽キャンペーンＵＲＬ

応募に関する詳細は、以下ＵＲＬをご確認ください。

https://mobile.suntory.co.jp/cpn/softdrink/ouchidrinkbar/O2602ODB1/

▽お問い合わせ先

サントリーキャンペーン事務局

ＴＥＬ ：０１２０-５７３-３３６（無料・オペレーター対応）

受付時間：９：００～１７：３０（土・日・祝日および年末年始休業期間を除く）

※事情により、受付時間は変更になる場合がございます。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

おうちドリンクバー ＰＯＰメロンソーダ

おうちドリンクバー Ｃ．Ｃ．レモン

おうちドリンクバー デカビタＣ

おうちドリンクバー ペプシコーラ

おうちドリンクバー ペプシゼロ

３４０mlペットボトル・３４８円・２４本・２月１７日（火）

▼発売地域 全国

※自動販売機を除く。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上