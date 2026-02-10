宝酒造インターナショナル、【海外専用商品】松竹梅「京都伏水仕立て純米」180ml壜　新発売

宝ホールディングス株式会社

海外事業を展開する宝酒造インターナショナル株式会社は、海外専用商品として“松竹梅「京都伏水仕立て（ふしみずじたて）純米」”180ml壜を新発売し、2026年3月頃より欧州を中心に輸出を開始します。

松竹梅「京都伏水仕立て純米」は、京都・伏見の名水「伏水」を使用し、仕込みから詰口まで一貫して、宝酒造・伏見工場で醸造した、生一本※の純米酒です。まろやかな風味と米の旨みが豊かに感じられる海外専用商品で、2019年の発売以来、多くのお客様にお楽しみいただいています。

現在、18L、1.8L、720ml、300mlのラインアップで展開していますが、拡大する日本食需要とともに、日本酒を試していただく機会を増やすため、小容量の180ml壜を新たに追加します。また、近年、欧州では、日本食レストランのみならずアジアン・多国籍レストランにおいても、ワインのように料理と合わせて楽しむお酒として日本酒の取り扱いが広がっています。そのため、世界的に人気の観光地である京都を想起させる落ち着いたラベルを採用し、一目で日本酒と認識でき、日本食以外の多様な飲食店にもなじむデザインにすることで、日本酒の導入および飲用の拡大を目指します。

宝グループは、世界の人々に日本食・和酒を通じて豊かな食生活をお届けすることで、Visionに掲げる「Smiles in Life ～笑顔は人生の宝～」の実現を目指します。

※清酒の製法品質表示基準において、単一の製造場で一貫して醸造した純米酒であることを示す呼称。

【商品概要】

商品名：松竹梅「京都伏水仕立て純米」

容量／容器：180ml／ガラス壜

アルコール分：13.5%

酒質：純米酒

想定小売売価（日本円換算）：1,000円前後

輸出開始予定：2026年3月頃