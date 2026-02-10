株式会社CS-C、株式会社AI HackとAIO分野における業務提携を開始

株式会社CS-C

SaaS型統合マーケティングツール「C-mo（シーモ）」を提供する株式会社CS-C（本社：東京都港区、代表取締役社長：椙原健、以下、「CS-C」）は、AIO（AI検索最適化）の技術開発を行う株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下、「AI Hack社」）と業務提携いたしました 。

本提携により、生成AI時代に「選ばれる店舗・サービス」を増やすための新たなマーケティング支援機能の実装と共同研究を推進し、生成AI時代におけるローカルビジネス(※) の集客・売上向上を支援してまいります。

※飲食店、美容・治療院、旅館・ホテルなど地域に根差した店舗ビジネスの総称

❚ 業務提携の背景

生成AIの急速な普及により、消費者の店舗・サービスの検索方法は大きな転換期を迎えています。従来は検索エンジン上で複数のWeb媒体や口コミを比較する検索行動が主流でしたが、近年では生成AIの回答や推薦を起点に店舗を知り、意思決定に至る傾向が強まっています。

従来のSEOやMEOだけでは対応が難しくなりつつある今、消費行動のファネルの大きな転換期においてローカルビジネスに求められるのは、「検索結果での露出」だけでなく、生成AIに自店舗・サービスを正しく理解・評価され、回答内で推奨されるための情報設計（AIO：AI検索最適化）です。

この環境変化に対応すべく、生成AI研究と開発に強みを持つAI Hack社と、ローカルビジネスへのマーケティング支援の実績を持つCS-Cは、業務提携を進めることに合意しました。

❚ 生成AI × ローカルビジネスマーケティングの融合

本提携では、

・AI Hack社が持つ生成AI領域における分析技術およびAIO研究成果

・CS-Cが約15年にわたり蓄積してきたローカルビジネス特化のデジタルマーケティング支援実績と顧客基盤

を融合させることで、理論にとどまらず、実際に成果につながるAIO対策の確立を目指し、設計・実装・検証・改善を推進します。

本提携を前提に、CS-Cが2026年1月27日に提供を開始した「C-mo AIO」の検証の計測には、AI Hack社のAIO分析ツール「AI Hack」を使用いたしました。

❚ 「C-mo AIO」の先行検証結果

2026年1月27日リリース再掲：

https://s-cs-c.com/news/20260127/



美容業界の店舗を対象に実施した先行検証において、「C-mo AIO」導入店舗でAIOスコア(※1) の上昇が確認されました。



検証内容：

・検証店舗数：美容業界 10店舗（未導入5店舗と、導入5店舗との比較）

・対策内容：「C-mo AIO」による構造化データを含むFAQページの新規実装

・検証方法：分析ツール「AI Hack」を用い、予め設定した各店舗のプロンプトにおけるAIOスコアを計測

・計測期間：2025年12月8日～2026年1月13日（対策実施日：12月12日）



その結果、未導入店舗が横ばい～微減で推移したのに対し、導入店舗では平均12.8ポイントのスコア向上を記録しました。

AIO対策の有無が、生成AI検索における露出に大きな差を生むことが実証されました。

「C-mo AIO」未導入店舗と導入店舗のAIOスコア変動

※1「AIOスコア」とは、AIO分析ツール「AI Hack」によって算出される、生成AI検索内での引用・推奨度合いを可視化した評価指標※2「実施後」は、対策実施期間中の計測平均値に基づき算出

❚ 業務提携内容

両社は、本提携を通じて以下の取り組みを推進してまいります。

1．ローカルビジネス領域におけるAIO対策の研究・サービス開発

生成AIがどのような情報を評価・参照し、回答を生成しているのかを分析し、ローカルビジネスに最適化されたAIO対策の研究およびサービス開発を行います。

2．ローカルビジネス領域への生成AI活用・普及・共同提案の推進

事業者向けの情報発信や啓蒙活動、生成AI利活用に関する共同提案を通じて、生成AIやAIOに関する理解促進を図り、AIを活用した集客・マーケティング市場の裾野を広げていきます。

3．C-moにおけるAIO対策のさらなるアップデート

CS-Cが提供するローカルビジネス向け集客支援ツール「C-mo」において、AI Hack社の知見を活かしたAIO対策機能の強化・アップデートを実施します。



今後は、「C-mo」におけるAIO対策を起点として、飲食店・美容サロン・治療院・宿泊施設・クリニックなどの当社の顧客基盤をはじめ、地域を支えるあらゆるローカルビジネスが、自社の店舗やサービスの特徴を生成AIに正しく理解され、消費者とAIの対話の中で正しく推薦されていく、生成AI時代の新しいマーケティング支援モデルの構築をAI Hack社と共に進めてまいります。

❚ 各社代表コメント

■ 株式会社CS-C 代表取締役社長 椙原 健

AIの急速な発展にともない、ローカルビジネスのマーケティングもまた、歴史的な転換点を迎えています。

これは店舗様にとって「脅威」ではなく「最大のチャンス」です。

今回のAI Hack社との提携を通じて、テクノロジーの力で「AIに選ばれる店舗」を輩出し、ローカルビジネスのさらなる活性化に寄与してまいります。



■ 株式会社AI Hack 代表取締役 中道 大輔 氏

検索体験が「AIとの対話」へと変化する今、店舗集客におけるAIOは避けて通れない戦略的課題です。

本提携により、店舗様がこの生成AI検索時代に「選ばれる存在」になるためのサービスを提供し、CS-C社と共にローカルビジネスの新たな集客スタンダードを確立してまいります。

❚ 会社概要

■ 株式会社AI Hack

代表取締役：中道 大輔

設立：2024年7月

所在地：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

事業内容：AI検索最適化（AIO）分析ツールの開発・提供

URL：https://ai-hack.co.jp/





■ 株式会社CS-C

代表取締役社長：椙原 健

設立：2011年10月

所在地：東京都港区芝浦4-13-23

上場市場：東証グロース

事業内容：ローカルビジネスDX事業

・SaaS型統合マーケティングツール「C-mo」

・コンサルティング×アウトソーシングサービス「C-mo Pro」

・インバウンド客向け飲食店・食体験予約サービス「JAPAN FOOD GUIDE」

URL：https://s-cs-c.com/