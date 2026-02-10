rakumo 、ソフトバンクと情報共有と業務効率化を支援する 「rakumo for Microsoft 365」の販売代理店契約を締結

rakumo株式会社

SaaS サービスの開発・提供を行う rakumo 株式会社 (以下 rakumo)は、ソフトバンク株式会社と

「rakumo for Microsoft 365」の販売代理店契約を締結し、本日よりソフトバンクによる「rakumo for Microsoft 365」の再販を開始したことをお知らせします。

■ 背景と目的

rakumo は 2025 年 9 月より、Google Workspace で 121 万 ID 以上の実績を持つ rakumo 製品を

Microsoft 365 向けに最適化して提供する業務提携を AvePoint Japan 株式会社と開始しました。本提

携に基づき、「rakumo カレンダー」「rakumo コンタクト」「rakumo ボード」を、Microsoft 365 ユーザーの利便性向上と組織のエンゲージメント強化を強力に支援します。

ソフトバンクは、通信・IT 領域における豊富な知見と、全国に広がる法人顧客ネットワークを活か

し、企業の DX 推進を支えています。システムの導入から運用までをワンストップで提供し、お客さ

まの課題に寄り添いながら、業務効率化やコスト削減、顧客体験の向上に貢献しています。

この度の契約締結により、ソフトバンクの広範な販売チャネルを通じて、業務効率化に課題を抱える

多くのお客さまへ「rakumo for Microsoft 365」を提供できるようになります。

rakumo は今後も、Microsoft 365 ユーザーの利便性向上を強力に支援します。

■ 「rakumo for Microsoft 365」の概要

本製品は、Microsoft 365 のプラットフォーム上で動作し、日本企業の文化に最適化された機能とデザ

インにより、誰もが直感的に使え、業務効率や生産性向上を実現します。

rakumo カレンダー for Microsoft 365

組織の階層表示機能を備え、日本企業向けに使いやすくデザインされたスケジュール管理ツールで

す。役職者順表示や個人が自由に作成できるカスタムグループ機能など、見やすく使いやすいスケジ

ュール管理・共有を実現します。

rakumo コンタクト for Microsoft 365

社内・ 社外の連絡先をクラウドで一元管理できる社員名簿・ 共有アドレス帳です。社員情報や取引

先情報をクラウドで一元管理するため、個人でアドレス帳を作成する必要はありません。端末には個

人情報を残さないのでセキュリティも万全です。

rakumo ボード for Microsoft 365

社内の情報共有・コミュニケーション活性化に活用できる、社内掲示板・社内ポータルです。「全社

お知らせ」 「社内 wiki」 などアイデア次第で様々な活用ができ、誰もが簡単に表現力豊かに情報が

発信できます。社員からの反応も得やすく、コミュニケーションを促進する情報共有環境を実現しま

す。

■ 会社概要

【rakumo 株式会社について】

本社 :東京都千代田区麹町 3-2 垣見麹町ビル 6 階

設立 : 2004 年 12 月 17 日

資本金 : 396,884 千円(2024 年 12 月末現在)

代表者 : 代表取締役社長グループ CEO 清水孝治

事業内容 : rakumo 製品の開発・販売、情報通信機器、ソフトウエアの販売、左記に付随した導入支

援サービス

コーポレートサイト URL : https://corporate.rakumo.com/

製品サイト URL: https://rakumo.com/

※本リリースに記載されている会社名/製品名/サービス名は、当社または各社/各団体の商標もしくは

登録商標です。

※リリースに掲載されている内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、

発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。