スマホアプリのモックアップを3分で生成。「APPBOX モックアップ AI ブースター（仮称）」提供開始

株式会社アイリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：小田 健太郎、東京証券取引所グロース：3917、以下「アイリッジ」）は、３月より、生成AIを活用してスマートフォンアプリのモックアップを最短3分で作成できる「APPBOX モックアップ AI ブースター（仮称）」を提供開始することをお知らせします。

■ 背景と概要

企業のユーザー接点としてアプリの重要性が高まり続ける中、UI/UXの最適化はアプリの効果を最大化する鍵となっています。一方、生成AIの普及により最適なUI/UXの定義が変容しつつある現在、従来のデザイン資料ベースの検討では限界が生じています。このような背景から、多数の大手企業アプリ開発実績を持つアイリッジは、自社のノウハウを投入し、生成AI時代の最適なUI/UXを高速でモックアップ化・検証・改善できるAIジェネレーターの提供を決定いたしました。

■ 本サービスの特徴

1. 最短３分でモックアップを生成、専門知識不要で即戦力に

作成したいアプリの特徴やイメージを自然言語で入力するだけで、デバイス別に最適化されたモックアップを最短3分で作成できます。営業や企画職の方が、専門的なデザインツール等の知識がなくとも、その日から直感的に操作できる容易さを実現しています。

2. アイリッジのUI/UXノウハウを集約した高精度な設計

アイリッジのナレッジを詰め込んだ専門システムプロンプトを内包することにより、簡易な指示でも、UI/UXの原則を損なわない安定した品質のモックアップを作成可能です。また、実機確認やQRコードによるテストユーザーへの共有も即座に行えるため、手戻りリスクを最小限に抑えられます。

3. 開発プロセスへのスムーズな移行とコンサルタント支援

生成されたモックアップのコードはサンプルとしてダウンロード可能であり、エンジニアとの認識合わせや実装の下地として活用できます。さらに、豊富な経験を持つアイリッジのコンサルタントが、モックアップを活用した検証や開発への移行プロセスも併せて支援いたします。

■ 解決できる課題と活用イメージ

生成されたコードイメージ【CASE 1】アプリのリニューアル、UI/UX改善、機能追加の際に短サイクルで複数パターンのユーザビリティ検証をしたい

＜検証例＞

１. 改善案をプロンプトで入力（1分）

２. モックアップ生成・実機確認（３分）

３. テストユーザーへQRコード共有（即座）

４. フィードバック収集（1～2日）

５. 改善版の生成（３分）

【CASE 2】新規アプリサービス開発の際にサービス受容性を複数パターン検証したい

＜検証例＞

仮説1～仮説3のような形で複数のパターンを比較検証できます。

［仮説1］基本機能を提供するシンプルなUI

↓ モックアップ生成・検証

結果：ユーザーから「分かりやすいが物足りない」

［仮説2］豊富な機能を詰め込んだリッチなUI

↓ モックアップ生成・検証

結果：「機能は魅力的だが複雑で使いにくい」

［仮説3］段階的に機能解放するオンボーディング型UI

↓ モックアップ生成・検証

結果：「使い方が理解しやすく、継続したい」 → 採用

■ 活用シーンと提供価値

アプリビジネスプラットフォーム「APPBOX（アップボックス）」 概要

「APPBOX」は、外部システムや各種他社ツールとの連携を前提とした設計思想を持つ、拡張性に優れたアプリビジネスプラットフォームです。必要なモジュール（SDK）を組み合わせて使うことができ、「標準機能で素早いアプリ立ち上げ」「工数/工期を抑えたカスタマイズ」「ベンダーフリーで内製化も妨げない機能拡張」「高速PDCAを可能にするマーケティング支援機能」「『APPBOXコネクト』をはじめとする柔軟な他社連携・カスタマイズ」の5つの価値を提供します。

株式会社アイリッジ

株式会社アイリッジは、企業のアプリビジネス支援とビジネスプロデュース支援を軸に、リテールテック、フィンテック、MaaS、業務支援等、幅広い領域でDXを支援しています。



アプリビジネス支援ではOMO*アプリの企画・開発における業界トップクラスの実績があり、手がけたアプリの月間アクティブユーザー数は国内最大級の1億超。開発から機能拡張、マーケティング施策まで行えるアプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」が主力プロダクトです。

*Online Merges with Offline：オンラインとオフラインを統合したマーケティング



ビジネスプロデュース支援では、アプリに限定しない、コミュニケーションデザインの戦略立案からデジタルとリアルを統合した施策の企画・実行までを支援可能。グループ会社のQoilと連携し、プロデューサーとプランナー、クリエイティブディレクター等から成るチームで、”点”の相談を”面”の課題解決に導く独自の価値提供を行います。総合電機メーカーや金融サービス事業者、電気通信事業者等、業界トップ企業の幅広い実績を持ちます。



https://iridge.jp/