matsukiyo LAB（マツキヨラボ）のSUPPLEMENT Bar（サプリメントバー）がリブランディング「Supup（サップアップ）」として2月26日よりスタート

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに88店舗（2025年９月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、「matsukiyo LAB（マツキヨラボ）」（33店舗：2025年12月末）で展開している「SUPPLEMENT Bar（サプリメントバー）」を新ブランド「Supup（サップアップ）」としてリブランディングし、これまでmatsukiyo LAB店舗限定で提供してきたプライベートブランドのオーダーメイドサプリメントサービスを２月26日（木）よりオンラインで提供できるように拡大、日本全国にお届けできることになりました。

■管理栄養士監修のオーダーメイドサプリサービスをリブランディングした「Supup（サップアップ）」で

matsukiyo LABで展開している「SUPPLEMENT Bar（サプリメントバー）」は、店舗に常駐する管理栄養士がお客様一人ひとりの食生活や生活習慣を丁寧にカウンセリングし、不足しがちな栄養素を見極め、最適なサプリメントをオーダーメイドで分包・提供するサービスです。

近年、健康意識の高まりとともに、サプリメントは「特別なもの」から「日常的に取り入れるもの」へと変化しています。matsukiyo LABのサプリメントをご利用のお客様から、もっと手軽に、時間や場所を問わずSUPPLEMENT Bar（サプリメントバー）のサービスを利用できないかとのお声を受けて、より多くの方に気軽に便利にご利用いただけるサービスとして「Supup（サップアップ）」とリブランディングし、従来の全国33店舗でのご提供に加え、オンラインでの提供を開始し、400万通りの中から最適なプライベートブランドのサプリメントをご提案いたします。

■Supupに込めた想い

「Supup（サップアップ）」は、「Sup（サプリメント）」と「Up（アップデート）」を掛け合わせた造語です。オレンジとグリーンを基調としたカラーを採用し、ロゴやビジュアルを刷新することで、より親しみやすく、前向きな印象のブランドへと生まれ変わりました。

サプリメントを通じて、ご自分自身の健康やライフスタイルを前向きにアップデートしていく体験を、もっと身近で、もっと楽しいものにしたいという想いを込めています。

■Supupの特長

●管理栄養士監修による、約400万通りからご自分専用サプリを提案

管理栄養士監修のもと、食生活や生活習慣に関する質問への回答を通じて健康状態を判定。不足しがちな栄養素からマツキヨココカラで取り扱う32種類のサプリメントを組み合わせ、約400万通りの中からご自分専用のサプリメントを提案します。

●店舗でもオンラインでも利用可能に

全国33店舗では、管理栄養士による対面カウンセリングを通じて、購入が可能。オンラインでは、カウンセリングから購入までをスマートフォン上ですべて完結できるので、いつでもどこでも利用可能です。

●はじめやすく、続けやすい。毎日に寄り添う分包設計

１回分ずつ個包装されたオーダーメイドサプリメントは、服用しやすく携帯も便利。

また、１日分(オンラインストアでは7日分)から購入できるため、気軽にはじめられて、生活リズムに合わせて無理なくスタートすることができます。

■ お悩み・利用シーン別 Supupの提案例

●インナーケアで美肌を目指したい方

ビタミン類を中心に、プラセンタやコラーゲンなど、美容を意識した成分を組み合わせたサプリメントをご提案。

※目安：２種類／１日あたり約100円

●目の疲れや日常的な疲労感が気になる方

ルテインや還元型コエンザイムQ10など、日々のコンディションを意識した成分を組み合わせたサプリメントをご提案。

※目安：３種類／１日あたり約200円

●食生活の乱れや体型が気になる方

ビタミンB群を中心に、サラシアなど食生活を意識した成分を組み合わせたサプリメントをご提案。

※目安：３種類／１日あたり約150円

●女性特有のお悩みがある方

テアニンや鉄分、葉酸、ビタミンEなどを組み合わせ、女性特有の体調変化や栄養ニーズを考慮したサプリメントをご提案。

※目安：４種類／１日あたり約200円

組み合わせ次第で、１日あたり約100円から、自分の生活スタイルに合わせた購入可能です。

※店舗では最短１日分から、オンラインストアでは最短１週間(７日分)からお選びいただけます。

■サービス利用の流れ

＜店舗でのご利用＞

１.matsukiyo LAB店舗で管理栄養士がカウンセリング

全国33店舗にあるお近くのmatsukiyo LABへご来店。Supupカウンターで、管理栄養士がオリジナルのシートを用いて、食生活や生活習慣についてカウンセリングします。（所要時間：10分程度）

２.最適なサプリメントをご提案

カウンセリング結果をもとに、不足しがちな栄養素や目的に合わせて、約400万通りの中から最適なサプリメントをご提案します。摂取回数や素材の希望に応じた調整も可能です。

３.店舗で受け取り

オーダーメイドで分包された、自分専用のサプリメントを、店舗でお渡しします。

▼店舗でのご利用イメージ

＜オンラインでの利用＞

１. オンラインカウンセリング

スマートフォンやPCから公式リンクにアクセス。管理栄養士監修のオリジナルのシートから食生活や生活習慣に関する質問に回答します。（所要時間：10分程度）

２. 最適なサプリメント提案

結果をもとに、不足しがちな栄養素や目的に合わせ、約400万通りの中から最適なサプリメントをご提案。摂取回数や素材の希望に応じて調整も可能です。

３. 注文・自宅にお届け

内容を確認後、そのまま購入。オーダーメイドで分包されたご自分専用のサプリメントをご自宅にお届けします。

■サービス概要

サービス名：Supup（サップアップ）

オンラインサービス開始日：2026年２月26日(木)

取り扱い商品数：matsukiyo LABサプリメント32商品

料金：オンラインで 注文時１週間（７日分）、または店頭注文時１日分から（手数料無料）

※組み合わせ次第で、１日あたり約100円～

提供形態：オンライン・matsukiyo LAB店舗

実施店舗：全国33店舗のmatsukiyo LAB

【宮城県】仙台クリスロード店

【東京都】赤羽東口駅前店／蒲田駅東口店／篠崎駅前店／白河3丁目店／佃二丁目店／仲宿店

府中駅南口くるる店／町田東口店

【神奈川県】井土ヶ谷駅前店／上大岡店／相模大野ステーションスクエア店

【千葉県】市川駅南口店／柏駅西口店／新松戸駅前店／千葉富士見店／松戸西口駅前店／本八幡駅前店

妙典駅前店

【埼玉県】浦和高砂店／大宮駅前通り店／熊谷駅ビル店／ららぽーと新三郷店

【栃木県】宇都宮パセオ店

【新潟県】CoCoLo新潟店

【愛知県】アスティ一宮店／豊橋駅ビルカルミア店／名古屋金山駅前店

【大阪府】あべのキューズタウン店／ベルファ都島店

【兵庫県】つかしん店

【奈良県】パラディ学園前店

【岡山県】岡山駅B-1店

URL：https://www.matsukiyococokara-online.com/mkc/matsukiyolab/service/supplement.html

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）