クラウドサーカスのCSMツール『Fullstar』、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「カスタマーサクセスツール部門（総合部門）」等2部門で最高位「Leader」受賞

スターティアホールディングス株式会社

クラウドサーカス株式会社のCSM(カスタマーサクセスマネジメント)ツール『Fullstar(フルスタ)』が、アイティクラウド株式会社(本社:東京都、代表取締役:⿊野源太)が主催するアワード「ITreview Grid Award 2026 Winter」の2部門において、満足度と認知度の双方が優れた製品であると評価され、最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。

カスタマーサクセスツール部門内の総合部門において6期連続、デジタルアダプションプラットフォーム部門の総合部門では9期連続での「Leader」受賞となりました。

受賞詳細ページ：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

【Fullstarの受賞カテゴリ】

カスタマーサクセスツール：https://www.itreview.jp/categories/customer-success

デジタルアダプションプラットフォーム：https://www.itreview.jp/categories/onboarding-digital-adoption

■ITreview Grid AwardとLeader とは

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果を2026 Winterとして発表します。

ITreview Grid Award 詳細ページ ▶ https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■『Fullstar(フルスタ)』について

『Fullstar』はあらゆるシステムの画面上にデジタルガイドを設置することで、利用ユーザーが迷わず操作できるようにするとともに、担当者の問い合わせ対応業務を大幅削減するデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）です。無料プランから始められ、従量課金のない料金体系とシンプルな機能・画面設計で、導入ハードルが低く費用対効果を出しやすいのが特徴です。

DAP市場において市場シェアNo.1を獲得（2024年度売上高、従業員300名未満 ※1）、ITreviewにおけるCSツール・DAP領域で最高位の「Leader」を3年連続で受賞するなど、多くの顧客から選ばれ続けています。2021年4月から提供開始し、現在2,000社以上に導入されています。（2025年9月末時点）

※1 出所：デロイト トーマツ ミック経済研究所「SaaS 管理・運用・開発市場の実態と展望2025年度版」

（https://mic-r.co.jp/mr/03570/）

▶『Fullstar』について：https://fullstar.cloudcircus.jp/

▶Fullstar活用事例：https://fullstar.cloudcircus.jp/case/

▶Fullstar動画：https://youtu.be/SOGcEWc6gog?si=vQqB_v2ReogCSsR4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SOGcEWc6gog ]

■クラウドサーカスについて

ミッションとして「働くに楽を。」を掲げるクラウドサーカスは、デジタルマーケティングSaaSである『Cloud CIRCUS』の開発・提供を主力事業として展開しています。中小企業を中心に66,000件以上導入頂き(2025年9月末時点)、日本そしてアジアのサステナブルなビジネス環境を創造していきます。

【会社概要】

会社名：クラウドサーカス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス21階

代表者：代表取締役社長 金井章浩

資本金：150,000千円

設立：2009年4月1日

事業内容：デジタルマーケティングSaaS『Cloud CIRCUS』の開発・販売及び、

デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務

HP：https://cloudcircus.jp/company/

■スターティアホールディングスについて

スターティアホールディングスグループは、DXソリューション(事業会社:クラウドサーカス株式会社)とITインフラ(事業会社:スターティア株式会社等)を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。

会社名：スターティアホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

代表者：代表取締役社長 本郷秀之

資本金：824,315千円

設立：1996年2月21日

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード：3393）

事業内容：グループ会社の経営管理等

HP：https://www.startiaholdings.com/