宝酒造インターナショナル、【海外専用商品】“寶TaKaRa「季と香」＜宮崎ライチ＞”新発売

宝ホールディングス株式会社

海外事業を展開する宝酒造インターナショナル株式会社は、海外専用のリキュール“寶TaKaRa「季と香(KITOKA)」＜宮崎ライチ＞”を2026年3月より、アジア・オセアニア、欧州などに向けて輸出を開始します。



当社の販売する海外専用のリキュールシリーズは、日本各地の有名産地から厳選した素材を使用し、オンザロックはもちろん、ソーダで割ってサワーや、その他カクテルベースとしてもアレンジしやすいと、ご好評いただいており、2025年の海外での販売数量は前年比131％と好調に推移しています。

今回、海外専用のリキュールシリーズにブランド名“寶TaKaRa「季と香」”を冠し、より一層の価値向上に取り組みます。ブランド名は日本文化の象徴である四季の「季」で日本らしさを表現し、日本各地の幅広い素材の特徴を「香」で表現しました。



今回新発売する“寶TaKaRa「季と香」＜宮崎ライチ＞”は、国内流通量1%といわれる希少な宮崎産ライチを使用し、ジューシーな甘みと上品な香りが特長のお酒です。ラベルには、果実感の伝わる大きなライチのイラストを色鮮やかにデザインしました。



宝グループは、世界の人々に日本食・和酒を通じ、豊かな食生活をお届けすることで、Visionに掲げる「Smiles in Life ～笑顔は人生の宝～」の実現を目指します。



【商品概要】

商品名：寶TaKaRa「季と香」＜宮崎ライチ＞

アルコール分：12.5％

容量／容器：700ml／壜

梱包：6本段ボール箱入

販売国：アジア・オセアニア、欧州など

輸出開始予定：2026年3月頃

【参考：ブランドWebサイト】

https://www.takara-intl.co.jp/products/alcholrefreshers/