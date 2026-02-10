【ウマ娘 プリティーダービー × ノーザンホースパーク コラボイベント Part3 】開催のお知らせ

株式会社ノーザンホースパーク

株式会社ノーザンホースパーク（所在地：北海道苫小牧市 代表取締役：吉田 勝己）が運営する、北海道の大自然のなか、馬とのふれあいを楽しめる自然公園「ノーザンホースパーク」は、「Brilliant Moments～輝くひととき」をブランドコンセプトとしてサービスを提供しています。このたび、株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：渡邊耕一）が展開するクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボレーションイベントPart3 を2026年3月7日（土）～4月9日（木）に開催します。

「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボレーションイベントは、2024年2月のPart1開催より、多くのゲストにパーク全体を舞台とした体験型コンテンツとして高い評価をいただいています。Part3となる本イベントでは、新たにノーザンホースパークに在厩するシュヴァルグランとブラストワンピースの2頭をはじめ、それぞれにゆかりのある馬の名前と想いを受け継いだ、計5名のウマ娘が登場します。

イベントでは、本コラボレーションのために描き下ろされたオリジナルイラストを展開。ノーザンホースパークを舞台にした特別なビジュアルは、園内展示や各種施策に使用され、ここでしか体験できないコラボレーションとしてイベントを彩ります。イベント期間中は、前回好評だった企画を継続し、パーク内各所にウマ娘の等身大パネルを設置。園内を巡りながら写真撮影を楽しめるほか、デジタルスタンプラリーも実施します。スタンプをすべて集めた方には、本イベント限定のオリジナルポストカードをプレゼントし、パーク内で利用できる特典やウマ娘関連グッズが当たる抽選を実施します。

また、予約サイト「アソビュー！」から予約をされたゲストには、コラボレーション限定の入園ノベルティを前後半、合計先着2,500名にプレゼントをご用意しています。そのほかレストランやショップでもイベント期間限定の企画を展開し、園内各所でウマ娘とのコラボレーションをお楽しみいただけます。さらに、2026年3月28日（土）には、ノーザンホースパークで初となるウマ娘キャストによるトークショーを全3回開催※します。シュヴァルグラン役・夏吉 ゆうこ氏、ブラストワンピース役・紫月 杏朱彩氏を迎え、作品やキャラクターへの想い、ここでしか聞けないエピソードを語っていただきます。参加者には、イベント限定のオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントします。

本コラボレーションイベントを通じて、ノーザンホースパークでしか体験できない、実在の馬とウマ娘が織りなす特別なひとときをお届けします。

ノーザンホースパークでは今後も「Brilliant Moments～輝くひととき」をゲストの皆様に提供すべく、豊かな自然環境を守り、人と馬がともに生きる持続可能な日本の社会と、馬事文化の発展に貢献すべく運営を行ってまいります。

※トークショーは全3回、計780名様が参加可能で、「チケットぴあ」にて抽選販売を実施

◆ウマ娘 プリティーダービー × ノーザンホースパーク コラボイベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33263/table/43_1_25f996f64e6bbdbdf9676a53cc181b48.jpg?v=202602100751 ]

◆ウマ娘 キャストによるトークショー概要

【日程】2026年3月28日（土）

【人数】260名×3回公演 計780名

【開催時間】１.11：30～ ２.13：00～ ３.14：30～ ※開場は開催30分前より

【料金】1,800円（税込）

【内容】「チケットぴあ」にて予約抽選販売

【チケットスケジュール】

チケットぴあ WEB販売ページ公開 2026年2月11日（水）1：00

募集 2026年2月12日（木）12：00～18日（水）23：59

抽選 2月20日（金）（状況により二次募集、一般販売あり）

【参加特典】トークショー限定オリジナルアクリルキーホルダー

シュヴァルグラン役・夏吉 ゆうこ氏ブラストワンピース役・紫月 杏朱彩氏

◆ノーザンホースパークについて

馬の魅力を伝え、日本の馬事文化の発展に貢献することを目的に1989年7月に開園しました。北海道の雄大な自然と馬の魅力を伝え「輝く」を皆様にお届けすべくテーマパークを運営しています。総敷地面積48万平方メートルという広大な敷地に約80頭もの馬がゲストを出迎えています。競走馬生産育成牧場のリーディングファームであるノーザンファームを母体とし、北海道のサラブレッド生産の歴史や馬の生態を学べる資料館など「楽しむ」だけでなく「学べる」プログラムも展開。また開園以来、引退競走馬のセカンドキャリア支援や馬の排泄物を利用した堆肥の活用など、事業に基づいた持続可能な社会を目指した取り組みも行っています。

