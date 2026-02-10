【トランスコスモスオンラインセミナー】最新 Shopifyトレンドで課題解決！を3月11日（水）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー最新 Shopifyトレンドで課題解決！～成長フェーズで顕在化するEC基盤・連携課題の解決事例を限定公開～を3月11日（水）に開催します。

2025年のEC市場動向と最新アップデート「Shopify Editions Winter ’26」を軸に、多くの企業がShopifyを採用する理由を深掘りします。パートナー限定のロードマップやAgentic Commerceなど、一般未公開の情報も特別公開。さらに、リプレース時に課題となりやすい「基幹・会員基盤連携、SSO、拡張性、運用負荷」を整理し、「標準機能×カスタムアプリの実例」で具体的な解決策を紹介します。売上改善や基盤見直しに課題を抱えるEC事業者に最適な内容を限定公開します。

セミナーハイライト

●ECトレンド×Shopify最新情報をまとめて把握

●Shopify導入・リプレース時の注意点を整理

●実際の構築事例で学ぶシステム連携の考え方

このような方が対象です

●既存ECの売上改善に限界を感じている方

●ECサイト構築・運用改善にAIを活用したい方

●Shopifyを活用したEC構築・リプレースを相談したい方

●セミナー概要

日時： 2026年3月11日（水） 14:00～15:00

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260311.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

14：00～14：15 【第一部】EC市場概況（2025年振り返り＋2026年予測）

14：15～14：30 【第二部】Shopifyで実現する“次世代EC基盤”の構築戦略

14：30～14：50 【第三部】Shopifyを“自社に合わせて使う”ためのカスタムアプリ事例

14：50～15：00 質疑応答

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)