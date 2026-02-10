medimo、サービス開始からわずか1年10ヶ月で導入医療機関が1,000施設を突破

株式会社medimo

患者さんとの会話から5秒でAIがカルテを作成する「medimo」を提供する株式会社medimo（本社：東京都港区、代表取締役：野村 怜太郎／中原 楊／馬 劭昂）は、2024年3月25日のサービス提供開始からわずか1年10ヶ月となる2026年2月時点で、「medimo」の累計導入医療機関数が1,000施設を突破したことをお知らせいたします。

急成長の背景：深刻化する医療業界の人材不足と製品の合致

高齢化に伴い医療需要が増加し続ける一方で、生産年齢人口の減少による医療業界の人材不足は、もはや慢性的な課題となっています。 現在の医療現場では「限られた人員でいかに医療の質を維持・向上させるか」という、本質的な生産性向上が待ったなしの状況です。特に、診療時間の約3割を占めるとされる「カルテ作成・書類業務」の負担軽減は急務です。

「medimo」は、独自の音声認識技術と生成AIによる要約技術を組み合わせることで、「患者さんと話すだけでカルテが完成する」体験を提供してまいりました。

導入医師からのコメント

いざなみ診療所（訪問診療） 院長

「毎日3～4時間かかっていたカルテ残業が、ほぼゼロになりました」

一人で訪問診療を行っているため、以前は診療後の夜間に3時間かけてカルテを書いていました。medimo導入後は、移動中や診療中に音声で記録が終わるため、残業が劇的に減りました。患者さんとの会話から微細な体調変化まで拾ってくれるため、自分で書くより質が高く、もはや私の診療に欠かせないパートナーです。

今後の展望：医療インフラとしての定着へ

1,000施設はあくまで通過点です。medimoは今まで診療所を中心にご導入をいただいておりましたが、今後は病院や薬局へのご提供を加速してまいります。

また、蓄積されたデータとAI技術を活用し、診察中にリアルタイムで検査や診断の補助を行うなど、「AIクラーク」から「診療支援AI」へと進化してまいります。

medimoはこれからも、日本の医療を支えるインフラとなるべく挑戦を続けてまいります。

株式会社medimoについて

AIによる診療録作成支援サービス「medimo」を開発・提供しています。音声入力とAI要約技術により、医療従事者を煩雑な書類業務から解放し、患者さんと向き合う時間を創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社medimo

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル4F

代表者 ：代表取締役 野村 怜太郎／中原 楊／馬 劭昂

設立 ：2022年4月

事業内容：医療×AIプロダクトの企画・開発・提供

URL ：https://corp.medimo.ai/