尼崎市が県内トップクラスの人口増！自然減を上回る大幅な社会増で、人口増加都市に！

令和7年中の人口動態について、住民基本台帳に基づき集計した結果、本市の社会動態は4年連続の社会増となり、3,335人の転入超過となりました。転入超過数は、4年連続で増え続けています。また、社会増が自然減を上回った結果、令和7年は人口が500人増加しました。

人口の増加は伊丹市に次ぐ県下２位、社会増も神戸市に次ぐ県下２位と、いずれも県内トップクラスとなっています。

１ 令和7年中の人口動態

本市全体の人口動態は、自然動態が出生3,249人、死亡6,084人で2,835人の減でした。社会動態は、転

入21,750人、転出18,415人で3,335人の転入超過でした。社会増が自然減を上回った結果、令和7年中の

人口は500人の増と、令和元年以来6年ぶりの人口増となりました。

２ 本市の近年の人口動態（過去10年間の状況：平成28年～令和7年） （単位：人）