イオリア株式会社、東京都が主催するスポーツテック特化型スタジオ「THE DOJO」に採択

イオリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松原元気、以下「当社」）は、東京都が主催・展開する「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業（TOKYO SUTEAM）」の一環として開催される、スポーツテック領域に特化したスタートアップスタジオ「THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO（運営：Creww株式会社）」に、採択企業として選出されました。

当社は本プログラムを通じ、地域AIエージェント「SpotsNinja」を活用した「球団・協賛企業の情報可視化と地域回遊施策」の実証実験を行い、スポーツと地域経済を循環させる新たなモデルの社会実装を目指します。

採択の背景

東京都には多くのプロスポーツチームや関連企業が集積し、世界有数のスポーツ都市としてのポテンシャルを有しています。一方で、スポーツ領域のスタートアップが持続的に成長するためのエコシステム形成には課題が残されています。

「THE DOJO」は、この課題を解決し「スポーツテック・東京」という新たな都市ブランドの確立を目指すプログラムです。アイデア創出から仮説検証、実証、社会実装までをワンストップで支援する本スタジオにおいて、当社は多数の応募の中からその新規性と実現可能性を評価され、採択に至りました。

本プログラムでの取り組み：地域AIエージェント「SpotsNinja」

スポーツ観戦における「試合前後」の体験には、地域経済活性化の大きなチャンスが眠っています。当社が開発する「SpotsNinja」は、生成AIを活用した地域特化型エージェントです。 本プログラムでは、「スポーツ球団 × 地域 × テクノロジー」をテーマに以下の検証を行います。

1. 情報の構造化とAI学習データとしての活用

球団や協賛企業、そして地域店舗が持つ情報を整理・構造化します。これにより、これまでデジタル化されていなかったアナログな地域の魅力を「AIエージェントが学習・活用可能なデータ」へと変換し、資産価値を高めます。

2. パーソナライズされた回遊提案

来訪者やファンの状況（観戦前後の時間、現在地、興味関心など）に応じ、AIエージェントが最適な「体験」や「立ち寄りスポット」を提案します。情報のデジタル化とAIによるマッチングにより、ファンと地域の「予期せぬ出会い」を創出します。

3. 持続可能なモデルの構築

単なるキャンペーンで終わらせず、持続可能な運用モデルへと磨き込みます。本施策を通じて「地域の発展」に寄与するとともに、「球団の事業規模拡大」や「地域企業への利益還元」を実現する、経済循環のエコシステム構築を目指します。

※具体的な連携先球団や実証フィールド、実施時期については、準備が整い次第改めて発表いたします。

THE DOJO － TOKYO SPORTS TECH STUDIO」支援内容

本プログラムでは、約6ヶ月間にわたり以下の支援が提供されます。

代表取締役 松原元気 コメント

- スポーツ業界の専門家やメンターによる定期メンタリング- スポーツビジネス特有の知見（業界インプット）の提供- 協業先・実証フィールドの開拓支援- 実証実験費用の支援イオリア株式会社 代表取締役 松原元気

東京都の支援事業である本プログラムに採択いただき、大変光栄です。 スポーツ産業は地域活性化の起爆剤となり得ますが、その価値を最大化し続けるにはビジネスとしての『持続可能性』が不可欠だと考えます。私たちはテクノロジーの力で、そのポテンシャルを現実に変えていきたいと考えています。

THE DOJOの強力な支援のもと、地域AIエージェント『SpotsNinja』の強みである情報の構造化と提案力を活かし、ファンの方々には新しい楽しみを、地域には賑わいをもたらす仕組みを構築します。期間内に仮説検証から実証までをやり抜き、社会実装に向けた事業化を強力に推進してまいります。

会社概要

会社名：イオリア株式会社

代表者：松原元気

所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング6F

事業内容：地域特化型ソーシャルメディア『SpotsNinja』の開発および運営

法人URL：https://aeolia.co.jp/

サービスURL：https://spotsninja.com/

本件に関するお問い合わせ先

担当：イオリア株式会社 広報担当

Email：press@aeolia.co.jp

お問い合わせフォーム: https://aeolia.co.jp/contact