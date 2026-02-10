【横浜高島屋】全国の「うまいもの」が大集合！『お茶』をテーマにしたここでしか食べられない限定グルメも！＜グルメのための味百選＞開催！

株式会社高島屋

会期：2月19日（木）～24日（火）

場所：8階 催会場

※連日午後8時まで。最終日は午後5時閉場。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/ajihyakusen/index.html

横浜高島屋では、2月19日（木）から全国にある名店のグルメが一堂に会す＜第46回 グルメのための味百選＞を開催します。

今回のテーマは春の爽やかな風を運ぶ “抹茶”や“ほうじ茶” などの 『お茶』特集 。ここでしか食べられないスイーツを含むグルメが約20種類登場します。そのほか、伊勢を代表する［赤福］［赤福 五十鈴茶屋］のイートインや、近江牛・かきめしのお弁当など、ちょっぴり贅沢な「全国のうまいもの」をお楽しみいただけます。

“抹茶” や“ほうじ茶” などの 『お茶』 を使ったグルメを特集！

【横浜高島屋限定】柳桜園茶舗抹茶使用

［アトリエ・ド・フロマージュ］（長野県東御市）

抹茶ティラミス（1個）901 円＜各日30点限り＞

濃厚なマスカルポーネと〈柳桜園茶舗〉の抹茶の鮮やかな色合い、ほろ苦さが描く絶妙なコントラスト。とろけるような口どけが魅力の、本格和風ティラミス。

【横浜高島屋限定】［東京會舘］（東京都千代田区）

プレミアムマロンシャンテリー ほうじ茶クリームと抹茶マロン仕立て（1個）

1,620 円＜各日50点限り＞

東京會舘で約70年愛され続けている「マロンシャンテリー」に、ほうじ茶の芳醇な香りと抹茶のほろ苦さを掛け合わせたデザートです。

【高島屋限定品】柳桜園茶舗 抹茶使用 ［御菓子所 まつ月］（愛知県豊田市）

抹茶本わらび餅（6切） 2,160円＜各日80点限り＞

本年で本わらび餅をつくって170年。自家製の本わらび粉を練り上げた極上の口どけ、〈柳桜園茶舗〉の抹茶を使用し、芳醇な香りと鮮やかな緑が伝統の粘りと溶け合う至高の甘美。

【高島屋限定品】 柳桜園茶舗 抹茶使用 ［老舗 長榮堂］（山形県山形市）

山形すぃ～とかすてら宇治抹茶「柳榮」（1個） 1,620円

［金谷ホテルベーカリー］（栃木県日光市）

抹茶大納言（1本） 1,350円

抹茶の香りと大納言小豆の甘みが響き合う、贅沢な味わいです。

［風流堂］（島根県松江市）茶の雫（1個） 432円

練り切りで茶葉を美しく表現した繊細な和菓子です。

［ブルーベリーフィールズ紀伊國屋治兵衛］（滋賀県大津市）

ブルーベリーリングケーキ「薫りの園」（1/4カット）864円、（1/2カット）1,728円

ほのかにほうじ茶が薫る生地に、ブルーベリーが弾ける贅沢なケーキ。

［楢下宿 丹野こんにゃく］（山形県上山市）

ほうじ茶こんにゃく～わらび餅風～（95g） 390円

ほうじ茶の香ばしさとこんにゃくの弾力が絶妙な和スウィーツ。

ご褒美に♪贅沢なお弁当！

【実演】

［近江牛 毛利志満］（滋賀県近江八幡市）

近江牛すき焼き重（1折） 3,780円

【実演】［料理旅館 橘］（三重県志摩市）

橘のかきめし弁当（1折） 1,728円

【実演】［吉野寿司］（大阪市中央区）

穴子づくし弁当（1折） 5,400円

【実演】［味の牛たん 喜助］（仙台市青葉区）

厚切り牛たん弁当（1折） 3,456円

【実演】［鯖街道 花折］（京都市左京区）

京寿し百撰四種折詰め（12切） 4,501円

やっぱり食べたい名店の甘味

伊勢を代表する銘店［赤福］と［赤福 五十鈴茶屋］がイートインで登場！

■午前10時～午後8時※最終日は午後5時まで。（ラストオーダーは閉場時間の30分前）

イートイン［赤福 五十鈴茶屋］（三重県伊勢市）

左）抹茶コルネあずき茶セット（1人前）750円

右）あずきコルネ和三盆クリームあずき茶セット（1人前）700円

※コルネはお持ち帰り用もご用意しております。

【WEB事前優先予約】［赤福］（三重県伊勢市）

左）赤福餅（12個入）1,300円

右）白餅黒餅（8個入）1,100円

WEB事前予約にて販売時間をご予約いただいたお客様に優先

販売いたします。各日午後3時より一般販売を行います。

■WEB予約期間

2月18日（水）午前10時～販売日の前日午後3時まで。

※詳しくは横浜高島屋ホームページをご覧ください。

【実演】［鈴懸］（福岡市博多区）

苺大福（1個） 411円

［和三盆 羽根さぬき本舗］（香川県東かがわ市）

お雛様わさんぼん（51個） 3,024円

［上菓子司 会津葵］（福島県会津若松市）

かすてあん会津葵（5個、袋入） 1,500円

［イマノフルーツファクトリー］（東京都中央区）

左上から時計まわり）

せとかパフェ（1個） 756円

あまおうパフェ（1個） 810円

あまおうサンド（1パック） 1,296円

せとかサンド（1パック） 864円

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※品数に限りがございますので、売れ筋の節はご容赦ください。

※都合により、出品店舗・出店商品が一部変更、または中止になる場合がございます。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111