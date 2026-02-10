株式会社グレフ、若手層に特化した求人サイト「フレタレジョブ」を正式リリース

サービスサイト：https://fretalejob.com/



■ リリースの背景


日本では少子高齢化による労働人口の減少が進み、企業における若手人材の確保・定着は重要な経営課題となっています。



一方で求職者側においても、以下のような課題が存在しています。



・自分に合った環境が分からない


・求人情報が多すぎて比較が難しい


・条件だけで選び、入社後にギャップを感じる



こうした課題を解決するため、当社は若手層に特化した求人サイト「フレタレジョブ」を立ち上げました。



■「フレタレジョブ」の特徴


正社員求人に特化


アルバイトや派遣ではなく、長期的なキャリア形成を前提とした正社員求人のみを掲載。安定したキャリアを目指す若手層に適した求人情報を提供します。




未経験・ポテンシャル採用に強み


経験年数にとらわれず、人物面や意欲を重視する企業の求人を中心に掲載。第二新卒やキャリア初期層でも挑戦できる求人を多数取り揃えています。




求人サイト×エージェントのハイブリッド型


求人の検索・応募に加え、専任のキャリアアドバイザーへの相談も可能。情報収集から意思決定まで、必要に応じてサポートを受けられる体制を整えています。



■ 株式会社グレフについて


株式会社グレフは、ヒト×テクノロジーで日本の生活インフラを支えるHRテック企業です。建設、物流、介護、小売、製造などの産業に対し、人材サービスを通じて課題解決に取り組んでいます。自社専用スキマバイトアプリ「myteam」の開発・運営など、人材領域におけるサービスを展開し、労働力不足という社会課題に向き合ってきました。



フレタレジョブは、人材領域での事業展開を通じて見えてきた課題をもとに立ち上げた求人サイトです。今後も社会の変化を捉えながら、事業を展開してまいります。




■ 会社概要


会社名　　　：株式会社グレフ


代表取締役　：川上 寛貴


設立　　　　：2020年


本社所在地　：東京都新宿区西新宿6-11-3 WeWork Dタワー西新宿 16階



事業内容


・若手層特化型人材紹介サービス「フレタレ」の運営


・企業専用スキマバイトアプリ「myteam」の開発・運営


・小売業向けアウトソーシング事業



コーポレートサイト：https://www.greff.co.jp/(https://www.greff.co.jp/)



■ 本リリースに関するお問い合わせ


株式会社グレフ　広報担当


Email：info@greff.co.jp