【シニア世代、累計600名以上が参加！】「ディスコ×婚活」2月14日バレンタインデーにマハラジャ六本木で開催

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、2026年2月14日（土）、マハラジャ六本木にて、ミドル・シニア世代を対象としたバレンタイン限定イベント「チョコレート・ディスコ婚活パーティー」を開催いたします。 本イベントは、累計600名以上*²が参加してきた人気企画「ディスコ×婚活」を、バレンタインデー仕様で特別演出する一夜限りの企画です。会場演出や音楽をバレンタインムードに彩り、懐かしさとトキメキが交差する特別な出会いの時間をお届けします。

【背景】

近年、婚活市場では若年層に限らず、ミドル・シニア世代においても「人生の後半を共に楽しめるパートナーと出会いたい」というニーズが高まっています。中でも、青春時代を彩った音楽や空間を通じて自然な交流が生まれる「ディスコ婚活」は、会話中心の婚活とは異なり、雰囲気や一体感の中で距離が縮まる出会いの場として注目されています。IBJ Matchingでは、これまで関東・関西エリアで本企画を開催し、累計600名以上が参加*²。「楽しく参加できた」「緊張せず自然に話せた」「また開催してほしい」といった声を多くいただきました。こうした反響を受け、バレンタインデーに合わせて、特別開催が決定しました。

【オススメポイント】

本イベントは、バブル世代を中心としたミドル・シニア世代を対象に、ディスコの華やかな空間で出会いを楽しめる婚活パーティーです。会場は、数々の伝説的イベントを生み出してきた「マハラジャ六本木」を貸切。80’s・90’sを中心とした懐かしのディスコナンバーや恋愛ソングが流れる中、グループトークやダンスタイムを通じて交流いただきます。

当日は会場にバレンタイン装飾を施し、非日常感あふれるロマンティックな空間を演出します。“踊って、笑って、恋が始まる”そんな特別な一夜をお届けします。

１.音楽とダンスでつなぐ、大人のための新しい婚活スタイル

青春時代に心を躍らせた音楽が、初対面の緊張を自然に和らげます。会話だけに頼らず、音楽やリズム、空間の一体感を通して共通の話題が生まれ、自然な交流へとつながる新感覚の婚活イベントです。

２.100名規模！一度に広がる出会いのチャンス

グループトークやダンスタイム中など、連絡先交換は自由。最大100名が参加する大規模パーティーならではの開放的な雰囲気の中で、多くの異性と出会えるチャンスが広がります。

３.バレンタイン限定演出。特別な夜を彩る非日常空間

会場は当日、バレンタイン仕様の装飾と音楽でロマンティックなムードに。DJによる80’s・90’sの名曲に、バレンタインソングやリクエスト曲を織り交ぜ、その日、その瞬間にしか生まれない特別な空間を演出します。

【イベント詳細】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/939_1_0195b9f7716bd9ad6fcfdc46e01a0aaf.jpg?v=202602100651 ]

【タイムスケジュール】

■話題性も抜群！朝日新聞デジタルに掲載されました

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/939_2_59f82c137019780dc97c7ea93bf8ee27.jpg?v=202602100651 ]

過去のディスコ婚活パーティーの様子は、2025年5月24日(土)付『朝日新聞デジタル』にも掲載され、大きな反響を呼びました。ミドル・シニア層の新しい出会いの形として、社会的な関心も高まっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=94WIf5b8_AM ]

■IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)(https://www.partyparty.jp/)

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）(https://www.ibjapan.jp/)

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出*¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

*²IBJ Matching 2024年～2025年マハラジャ大阪と六本木の累計動員数