VALOFE、新作戦車アクション『Armored Frontline: Warzone』本日より全世界同時で正式サービス開始！
グローバルゲーム配信プラットフォーム「VFUN」を展開するVALOFE Co., Ltd.（本社：韓国ソウル、代表：申 載明〈シン・ジェミョン〉）は、現代の軍事戦をモデルにしたスマートフォン向け新作タクティカル戦車アクションゲーム『Armored Frontline: Warzone（アーマード・フロントライン・ウォーゾーン）』の正式サービスを、本日2026年2月10日（火）より全世界で開始したことをお知らせいたします。
本作は、App Store、Google Playにて、基本プレイ無料（アイテム課金制）でプレイいただけます。
■アプリダウンロードURL
本作は以下の各プラットフォームよりダウンロードいただけます。
・ App Store（iOS 15.0以降）：
https://apps.apple.com/jp/app/armored-frontline-warzone/id6745139021
・ Google Play（Android 6.0以降）：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valofe.armoredfrontline.google.gl
■『Armored Frontline: Warzone』とは
『Armored Frontline: Warzone』は、実在する戦車をモチーフにした多彩な兵器と、戦略的な戦争を指先ひとつで体験できる戦車アクションゲームです。プレイヤーは強力な戦車を操作して自らの部隊を編成し、独自の環境を備えた多様な戦場でスピーディーかつ戦略性の高いバトルを繰り広げます。
多彩な兵器のマスターや、様々なモードでの仲間との協力プレイなど、奥深いゲームプレイを体験いただけます。
■豪華報酬でスタートダッシュ！事前登録キャンペーン特典を配布中
正式サービス開始を記念して、本作をプレイいただく皆様に、グローバルな戦場でのスタートダッシュに役立つ豪華特典をプレゼントいたします。
【事前登録キャンペーン特典内容】
・銀貨 ×10,000
・T-90（戦車）の欠片 ×2,000
・オールド・セルゲイ（クルー）の欠片 ×2,000
・中級補給品 ×10
・BMP-1（歩兵戦闘車） ×1
さらに、事前登録者数に応じたマイルストーンイベント達成報酬の追加プレゼントも確定しております。
【マイルストーンイベント報酬内容】
・簡易修理キット ×10
・銀貨 ×10,000
・装備ボックス I ×5
・シュー・マイケル（クルー）の欠片 ×2000
・チャレンジャー（戦車）の欠片 ×2000
・PHZ-89（自走ロケット砲） ×1
■VALOFE コメント
「我々VALOFEは、本作『Armored Frontline: Warzone』を世界中のプレイヤーに向けて、正式にサービス提供できることを大変嬉しく思います。今すぐ戦地へと出撃し、現代の装甲戦が持つ圧倒的な迫力と戦略性をぜひ体験してください」
■最新プロモーションビデオ公開中！
正式サービスを記念し、アクション満載の最新映像を公式YouTubeチャンネルにて公開しました。
・『Armored Frontline: Warzone』最新PV
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nU0zfaycFIk ]
また、最新情報や今後のアップデートについては、以下の公式チャンネルをご確認ください。
■『Armored Frontline: Warzone』公式情報
・公式サイト：https://vfun.valofe.com/library?service_code=af-warzone
・ORVVIT：https://www.orvvit.com/page/armored-frontline-warzone
・Facebook：https://www.facebook.com/ArmoredFrontlineWarzone/
・Discord：https://discord.gg/Fh3KXJ75ss
・X：https://x.com/AFWarzone
◆『Armored Frontline: Warzone』について
タイトル：Armored Frontline: Warzone
ジャンル：戦車バトルシューティング
運営・開発：VALOFE Co., Ltd.
配信プラットフォーム：App Store / Google Play
対応OS：iOS 15.0以降 / Android 6.0以降
価格：基本無料（アイテム課金制）
サービス開始：2026年2月10日
◆VFUNとは
VFUN（https://vfun.valofe.com）は、韓国のゲームパブリッシャーのVALOFEが運営するグローバルゲームプラットフォームです。VFUNは、多様なゲームラインナップや既存ゲームタイトルの再構築を通じて、グローバルにサービスを展開し、ユーザーに幅広いゲーム体験を提供しています。常に新しい挑戦を続けるVFUNは、今後もグローバルな展開を推進していきます。
