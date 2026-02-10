第23回「人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり」が開催されます

さいたま市

人形のまち岩槻の早春行事である「まちかど雛めぐり」が開催されます。期間中は、「観る・創る・食べる」をテーマに、参加店による人形の展示・販売や飲食店の特別メニューが楽しめます。展示会場では、様々な雛人形やつるし雛を観ることができますので、ぜひお越しください。

鈴木酒造酒蔵資料館のひな人形特別展示

オープニングイベントの「おひな様パレード」

「食べる」期間限定の特別メニュー

久伊豆神社のひな人形特別展示

料亭ほてい家のひな人形特別展示

参考：第22回 「人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり」の様子

開催期間

令和8年2月21日（土）から3月8日（日）まで

会場

岩槻駅東口周辺商店街等

内容

【観る】商家に伝わる古い人形や岩槻の人形職人達の作品を多数展示

●ミュージアム

・鈴木酒造酒蔵資料館

・東玉人形の博物館



●江戸から昭和の人形展（創作吊るし雛展同時開催）

・東玉大正館



●ひな絵手紙展

・岩槻本町公民館2階

※2月22日（日）は休館



●岩槻歴史写真展と宝物・四神

・八雲神社



●ひな人形特別展示会場

・久伊豆神社

・料亭 ほてい家

・料亭 ふな又

・彌勒密寺（岩槻大師）

・niwasakicafeいわさ喜

●小学生創作ひな人形展

・岩槻駅東口コミュニティセンター（ワッツルームA・B)（さいたま市岩槻区本町3-1-1）

※2月21日（土）～2月24日（火）



【創る】

●岩槻人形博物館コラボイベント

・ミニひな人形絵付け体験

日時：2月21日（土）9時30分から15時まで

※14時30分受付終了（先着順）

会場：岩槻人形博物館会議室

費用：1,000円（体験料）

・木目込み人形たち雛制作体験

日時：2月23日（月・祝）9時30分から15時まで

※14時受付終了（先着順）

会場：岩槻人形博物館会議室

費用：3,000円（体験料）

・吊るし雛制作体験

日時：2月28日（土）・3月7日（土）9時30分から15時まで

※14時受付終了（先着順）

会場：岩槻人形博物館会議室

費用：1個500円（体験料） 2個まで作れます

【食べる】この期間限定の特別メニューが楽しめます。

●参加約20店舗による期間限定の特別メニューを楽しめます。

主催イベント

●オープニングイベント

日 時：2月22日（日）11時40分から14時50分

会 場：岩槻駅東口クレセントモール

内 容：和太鼓、キッズダンス、よさこい踊り、おひな様パレード



●開会セレモニー

日 時：2月22日（日）13時15分から14時

会 場：岩槻駅東口クレセントモール



●愛宕神社 大雛段飾り

愛宕神社の27段の石段に約400体の人形を飾り、皆さんをお迎えします。

期 間：2月21日（土）から23日（月・祝）まで、2月28日（土）、3日1日（日）

※雨天中止

会 場：愛宕神社（さいたま市岩槻区本町3-21-25）

問合せ：岩槻中心市街地まちづくり協議会 080-3583-5987（田口）

●ひな市（たまこちフェスタ同時開催）

日 時：3月1日（日）10時から

会 場：岩槻駅東口クレセントモール

内 容：人形に関連した商品、手作り雑貨などの販売

フォトコンテスト

撮影期間 ：2月21日（土） から3月8日（日）まで

撮影対象 ：当イベント実施エリア

応募サイズ：A4以上4Ｗまで（プリント） 1人3点まで

応募方法 ：3月11日（水）までに、人形の東玉へ直接持ち込むか、下記へ郵送

［郵送先］〒339-0055 さいたま市岩槻区東町2-4-1（前田印刷(株)内）まちかど雛めぐり実行委員会宛

表彰式 ：3月15日（日）11時から ワッツ東館2階 パブリックスペース

ご注意：

1.入賞作品の使用権は主催者に属します

2.撮影にあたり個人の肖像権およびプライバシーについてはご注意ください（応募についてはご了解を

得てください）

3.応募作品は返却いたしません

4.撮影対象は当イベント実施エリアと致します

5.作品の損傷についての責任は負いかねます

第22回 人形のまち岩槻 まちかど雛めぐりフォトコンテスト入賞作品（一部）その他

・イベントは中止や内容が変更になる場合があります。詳細は、まちかど雛めぐりホームページ(https://hinameguri.com/)をご確認ください。

・参加店舗などを掲載したマップは、まちかど雛めぐりホームページで公開します。

関連イベント

●ひな人形の階段飾り（人間総合科学大学 岩槻キャンパス）

大学にゆかりのある方々に提供いただいた雛人形で中央階段上半分を埋め尽くします。

日時：2月22日（日）・23日（月・祝）10時から16時まで（雨天時は屋内で展示）

問合せ 090-9106-2763（藤本）

●人形のまち岩槻 流しびな

子どもたちの無病息災を、雛人形の原型とも伝わる「さん俵（だわら）」に託して池に流す春の風物行事です。

日時：3月1日（日）10時から14時まで

場所：岩槻城址公園 菖蒲池周辺

問合せ：岩槻人形協同組合 048-757-8881

岩槻区誕生20周年記念事業

●岩槻区誕生20周年記念事業 ～幸せ願う 岩槻つるし雛～

岩槻女性会をはじめとした、関係団体の皆様が手作りしたつるし雛を岩槻駅東西自由通路に飾ります。

日 時：2月19日（木）から3月8日（日）まで

会 場：岩槻駅東西自由通路

問合せ：048-790-0122（岩槻区コミュニティ課）

主催・共催・後援

●主催

人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり実行委員会



●共催

岩槻人形協同組合



●後援

さいたま市、埼玉県、さいたま商工会議所、（公社）さいたま観光国際協会、岩槻商店会連合会、岩槻区自治会連合会、東武鉄道(株)、東日本旅客鉄道(株)大宮支社、埼玉高速鉄道(株)、読売新聞東京本社さいたま支局、(株) 埼玉新聞社、NPO法人岩槻・人形文化サポーターズ、岩槻観光ボランティアガイド会、岩槻中心市街地まちづくり協議会、NPO法人地域伝統文化推進機構、コミュニケーションネットワークいわつき、市宿通り親睦会、岩槻都市振興(株) 、ひなまちデザイン

問い合わせ先

(まちかど雛めぐりについて)

人形のまち岩槻 まちかど雛めぐり実行委員会

電話：070-1535-8177

(岩槻区誕生20周年記念事業に関すること)

さいたま市岩槻区コミュニティ課

電話：048-790-0122

