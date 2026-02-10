世界の名著×ヨシタケシンスケ 待望のアンデルセンショートセレクション発売！！いざ読書の底知れぬを楽しさを味わう物語世界旅行へ！！

株式会社理論社表紙

株式会社理論社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長:田崎勝也）は『アンデルセンショートセレクション 人魚姫』（作:ハンス・クリスチャン・アンデルセン 訳:木村 由利子 絵:ヨシタケシンスケ）を2026年1月26日（月）に発売いたしました。

【内容】

「近代童話の確立者」ともよばれ、百か国以上の言語に翻訳され愛されているデンマークの作家・アンデルセン。

美しいだけでない、自身のドラマティックな経験をも感じさせる原著の、生の機微溢るる味わいをそのままに。



【収録作品】

豆つぶの上にねたお姫さま／皇帝の新しい衣装／お父ちゃんのいうことは間違いない／恋人たち／食料品店のニッセ／イーダちゃんの花／お眠りオーレ／みにくいアヒルの子／影／人魚姫／訳者あとがき／

【編集者コメント】

アンデルセン作品は百か国以上で翻訳され、二百年近く経った今も読み継がれている。自伝で「私の生涯は美しい童話のようだ」とあるが、その人生は実にドラマティック。作中にもそれが多く滲み出ている。「恋人たち」には初恋の女性との実らなかった恋、その決着が。「影」には生涯こだわった人間関係の歯痒さが。日本では幼児向けとして親しまれる作品も多いが、「童話」枠に留まれない多面的な魅力を本著でぜひ知ってほしい。

目次みにくいアヒルの子 扉絵

【著者プロフィール】

著：ハンス・クリスチャン・アンデルセン

1805年デンマーク・オーデンセに生まれる。大学退学後、めざしていた舞台での成功は手にできなかったものの小説『即興詩人』で名声を得る。また「親指姫」などをふくむ『こどものための童話集』で童話作家としても注目をあび近代童話の確立者ともよばれる。生涯で156編もの童話を書き、100か国以上の言語に翻訳され愛されている。1875年没。

訳：木村 由利子

1947年大阪府に生まれる。大阪外国語大学（現・大阪大学外国語学部）デンマーク語学科卒。コペンハーゲン大学に留学後、大学の非常勤講師を務め北欧や英米の児童書、小説の翻訳家となる。訳書に『アンデルセン童話集』『新訳 赤毛のアン』『犯罪は老人のたしなみ』『余生と厭世』『おかあさんのあんでくれたぼうし』など多数。

絵：ヨシタケシンスケ

1947年大阪府に生まれる。大阪外国語大学（現・大阪大学外国語学部）デンマーク語学科卒。コペンハーゲン大学に留学後、大学の非常勤講師を務め北欧や英米の児童書、小説の翻訳家となる。訳書に『アンデルセン童話集』『新訳 赤毛のアン』『犯罪は老人のたしなみ』『余生と厭世』『おかあさんのあんでくれたぼうし』など多数。

【商品概要】

『アンデルセンショートセレクション 人魚姫』

著：ハンス・クリスチャン・アンデルセン

訳：木村由利子

絵：ヨシタケシンスケ

定価：1,430円 (税込）

発売日：2026年1月26日（月）

判型：B6／215ページ／ハードカバー

ISBN：978-4-652-20701-7

発行所：株式会社理論社

理論社サイト：https://www.rironsha.com/book/20701(https://www.rironsha.com/book/20701)