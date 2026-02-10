【Kep1ian Japan】Kep1er JAPAN OFFICIAL FANCLUB RENEWAL OPEN！

株式会社 J HARMONY

グローバルガールズグループ Kep1er の日本オフィシャルファンクラブKep1ian Japan が、本日2月10日にリニューアルオープンしました。

Kep1erはユジン、シャオティン、チェヒョン、ダヨン、ヒカル、ヒュニンバヒエ、ヨンウン、７人の韓・中・日多国籍メンバーで構成され、2021年にMnetで放送されたサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」で誕生したグローバルガールズグループです。

Kep1ian Japanは、Kep1erと日本のファンの皆さまをつなぐ大切な場所として、よりKep1erの魅力を感じていただけるよう、Kep1erの最新情報はもちろん、ここでしか見ることのできない限定コンテンツなど、ファンの皆さまと一緒に楽しめるさまざまな企画をお届けしていく予定です。

これまでKep1erを応援してくださっている皆さまはもちろん、これからKep1erを知ってくださる方も長く楽しんでいただけるファンクラブを目指してまいります。

リニューアルしたKep1ian Japanとともに、これからもKep1erの成長と歩みを、ぜひ一緒に見守ってください。

今後ともKep1er、そしてKep1ian Japanへのあたたかいご声援をよろしくお願いいたします。

■Kep1er JAPAN OFFICIAL X

https://x.com/kep1er_jp

■【Kep1ian Japan】Kep1er JAPAN OFFICIAL FANCLUB

https://kep1er.jp/fanclub