【本編無料公開】人気犯罪アクション『アーマード　武装地帯』を、咲野俊介、菅生隆之ら豪華声優陣が出演する吹替版で2/13（金）21:00～期間限定無料公開！

株式会社WOWOWプラス

(C)2009 Screen Gems, Inc. All Rights Reserved.

Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、マット・ディロン、ジャン・レノ等人気アクション俳優が多数出演するヒット作『アーマード 武装地帯』を、咲野俊介、菅生隆之らが出演する豪華吹替版で2月13日（金）21：00～2週間限定無料公開！

アーマード・トラック＝装甲現金輸送車で日々現金輸送に命を削る6人のプロフェショナルが、輸送中の4200万ドルもの大金の強奪を計画。しかし予期せぬアクシデントをきっかけに、互いの生き残りを賭けた悪夢へと変貌する！！

監督は『モーテル』『プレデターズ』のニムロッド・アーントル。手に汗握るクライムアクションを、貴重な吹替版でお楽しみください。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2PI0gCWZd8g ]

アーマード 武装地帯[吹替版]（2009年／アメリカ／88分）

監督：ニムロッド・アーントル

キャスト：マット・ディロン（咲野俊介）／ジャン・レノ（菅生隆之）／ローレンス・フィッシュバーン（江川央夫）／アマウリー・ノラスコ（山野井 仁）／フレッド・ウォード（稲葉 実）／マイロ・ヴィンティミリア（加瀬康之）／スキート・ウールリッチ（小松史法）／コロンパス・ショート（志村和幸）

■あらすじ

アーマード・トラック＝装甲現金輸送車。それはどんな銃弾も寄せつけない 最新テクノロジーを搭載した走る要塞。この装甲車で日々現金輸送に命を削る6人のプロフェショナルが、輸送中の4200万ドルもの大金をそっくり頂こうと考えた！誰も傷つくことのないスマートな完全犯罪に思えた計画は、予期せぬアクシデントをきっかけに、互いの生き残りを賭けた悪夢へと変貌する！！

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

●シネフィルWOWOW プラス公式YouTube

https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus

■毎月第2金曜21時：名画上映＜2週間限定無料公開＞

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HlSvldnZOgKkLFjfM5kVjV

■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN

■毎週水曜20時更新：期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」

https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)

■期間限定「アニメシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gcy9CCspCk7110s5carFy5

●シネフィルWOWOW プラス公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/cinefilwow_plus

●Amazon Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」

https://amzn.to/3Ak6txb