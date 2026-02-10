クリームチーズ×ブルーベリーの至福の組み合わせ！セブン‐イレブンからパープルパンを使った「スイーツサンド」が登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、スイーツサンドの新商品として「ブルーベリーサンド」を、全国のセブン‐イレブン店舗で2月18日（水）より順次発売します。

人気の素材であるクリームチーズとブルーベリーを贅沢に組み合わせたスイーツサンド。パープルパンを使用したパン生地は、鮮やかでかわいらしい見た目が特長です。仕事や勉強のご褒美に、手軽に食べられるスイーツとして、ぜひお召し上がりください。

「仕事の合間」にも「夜の癒し」にもおすすめなスイーツサンド

セブン-イレブンのスイーツサンドは、「仕事や勉強の合間のリフレッシュ」はもちろん、夜の時間帯にも楽しまれており、手軽に食べられるスイーツサンドが支持されています。本商品は、クリームチーズとブルーベリーという人気の素材と、見た目もかわいいパープルパンで「仕事の合間」にも「夜の癒し」にもおすすめです。

カラフルな色彩の「ブルーベリーサンド」が初登場！

■ブルーベリーサンド

価格：328円（税込354.24円）

発売日：2月18日（水）～順次

販売エリア：北海道・東北・関西・九州・沖縄県除く全国

「パープルパン」を使用したスイーツサンド

従来の白いパンのイメージを覆し、これまで挑戦できなかった鮮やかな「パープルパン」を採用しました。売り場で手に取る瞬間や召し上がるタイミングなどで、「ワクワクする高揚感」を楽しんでいただけるとうれしいです。

クリームチーズ×ブルーベリー、至福の組み合わせ

クリームチーズ仕立ての濃厚なクリームと、ブルーベリー果実をたっぷりと使用しています。こだわりの味わいを、手に取りやすい価格で提供いたします。

担当者コメント

今回新たに発売するのが、「カラフルな生地のパープルパン」です。売場をパッと明るくし、手に取るだけでワクワクしてほしいという想いを込めました。フルーツサンドはデータから特に若年層の「夜のニーズ」が高いことが分かっており、勉強や仕事終わりの自分へのご褒美にぴったりな味わいに仕上げています。忙しい毎日に彩りと至福のひと時をお届けしたい、そんな開発チームの想いが詰まった一品です。ぜひご賞味ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。