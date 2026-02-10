般若、柊人をフィーチャリングに迎えた新曲「卒業 (feat. 柊人)」を2月11日（水）にリリース！

株式会社STARBASE『卒業 (feat. 柊人)』アートワーク

般若が2025年7月以来にリリースする「卒業 (feat. 柊人)」は、ピアノの音色を軸に、落ち着いたグルーヴを持つヒップホップナンバー。

前へ進もうとする心情を、般若の包み隠さないラップと、柊人の柔らかく感情豊かなボーカルで表現している。

人生の節目や別れ、積み重ねてきた時間の重みをテーマに据えながら、過去に経験したこと全てが未来へ進む力へと変わっていく一曲。

聴く者それぞれの記憶や経験に寄り添い、世代や立場を超えて共感を呼ぶ作品に仕上がっている。

また、般若は2026年2月23日（月・祝）、東京・渋谷 Spotify O-EAST にて

ワンマンライブ『般若 ラストアンサー LIVE TOUR 2026 FINAL』の開催も控えており、ライブへ向けた重要な一作とも言える。

【般若コメント】

「いじめダメ！犬可愛い！ボトックス打とうかな！！」

●作品概要●

般若「卒業 (feat. 柊人)」

発売日: 2026年2月11日（水）

作詞：般若

作曲：般若, T.B.S

各種配信サービス：https://lnk.to/H_Sotsugyo

●公演概要●

公演名：

般若 ラストアンサー LIVE TOUR 2026 FINAL

日程：2026年2月23日（月・祝）

会場：Spotify O-EAST

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目14-8

https://shibuya-o.com/east/access/

開場/開演：17:00/18:00

●般若 プロフィール●

東京都世田谷区三軒茶屋出身。2004年以降アルバムを重ね、ワンマンでは日比谷野外音楽堂3回、日本武道館1回など、大舞台でのキャリアを持つ。近年は俳優としても活動し、音楽・映像の両面でシーンを牽引している。

Instagram：https://www.instagram.com/hannyaofficial/

X：https://x.com/Hannya_Tokyo

YouTube：https://www.youtube.com/@HANNYAOFFICIAL

●柊人 プロフィール●

カメラマンだった父親の仕事の都合で幼少期をインドネシアやオーストラリアといった海外で過ごす。15歳の頃には家族で沖縄県に移住。同時期から英語でラップのリリックを書き始める。高校を卒業後、東京に引っ越し、その時期からBRON-K／紅桜／CHOUJIといったラッパーに影響を受け、日本語のリリックをメロディに載せるスタイルのラップを志すようになる。

東京での活動を経て2019年に沖縄に戻り、CHOUJIのサポートを受けて2019年にシングル曲“packback”（CHOUJI,柊人 feat. MuKuRo名義）を発表。以降、精力的に制作活動を展開し、“好きなこと”（2021年）のMV発表をきっかけに注目度を高めていく。自身名義の作品以外でも、2023年にはRedBullの動画企画「RASEN」やCHICO CARLITOの客演として出演した「THE FIRST TAKE」などのビッグ・コンテンツが話題を呼び、どちらもYouTubeで100万回以上の再生数を記録。客演オファーやライヴ出演も急増し、沖縄を代表するアーティストのひとりとしての地位を確立する。

自身のストラグルや葛藤、それらの感情を経て辿り着いた決意などを情感溢れる歌声で表現する柊人のスタイルは、ラッパーというカテゴライズだけに収まらないオリジナリティと音楽性を持ち、ヒップホップ・シーン内外からの高い評価を得ている。

Instagram：https://www.instagram.com/shutookinawa

X：https://x.com/shuto_info_

TikTok：https://www.tiktok.com/@shutookinawa

YouTube：https://youtube.com/@shutookinawa