LAVAから新エステブランド「BIONAS（ビオナス）」が誕生！“1メニュー30分×通い放題”のサブスク型エステで、メンズ美容の新スタンダードへ

株式会社LAVA International

全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営する株式会社LAVA International（本社：東京都港区／代表取締役：鷲見貴彦／以下：LAVA）は、新たなエステブランド 「BIONAS（ビオナス）」 を立ち上げ、2026年3月1日（日）、東京・高田馬場に1号店をグランドオープンいたします。

BIONASは、1回30分・月額制・通い放題を特長とするサブスク型エステサロン。脱毛・フェイシャル・ホワイトニングまでを一気通貫で提供し、美容を“特別なご褒美”から、“日常のメンテナンス”へと進化させます。印象管理や自己投資への意識が高まる現代において、新たな美容の選択肢を提案します。

■ブランドコンセプト

「この一瞬が、人生を変える」

美容は一度きりの施術ではなく、継続することでその人の印象を変えていくもの。

BIONASは、より通いやすく、無理なく続けられる美容体験を目指して誕生しました。

30分という短時間設計と、シンプルで分かりやすい月額制により、誰もが自分のペースで通える新しいエステ体験を提案します。ブランド名の「BIONAS（美を成す）」には、“美を成し遂げる”という想いが込められています。

■BIONASの特長

- 全施術1回30分、高タイパで通えるサブスク型エステBIONASでは、すべての施術を30分完結で設計。忙しいビジネスパーソンでも日常に組み込みやすく、月額制・通い放題のため、都度払い・高額ローンの負担なく継続できます。- 脱毛からフェイシャルまで、一気通貫で提供全身脱毛（VIO含む・顔除く）、顔脱毛（うなじ含む）、毛穴洗浄、光フェイシャル、プラズマ導入、フェイスラインケア、デンタルホワイトニングなど、幅広い美容メニューを展開。- ジェンダーレスに通えるエステサロン男性の利用を想定したサービス設計を特徴とするBIONAS。男性が通いやすいサービス設計と空間づくりに加え、女性にも嬉しいメニューを多数展開し、性別を問わず利用しやすいサロンとしてカップルやご夫婦でのご利用に対応しています。

■脱毛からフェイシャルまで網羅する、充実の施術メニューとオプション

脱毛・美肌・小顔など、美容メンテナンスのための全13種（オプションを含む）の施術を1店舗に集約。その日の肌状態や目的に合わせて施術を選べる柔軟さに加え、メニューごとにサロンを使い分ける手間が不要になり、エステ初心者でも通いやすいサービス設計になっています。

＜施術メニュー＞

全身脱毛（VIO含む・顔除く）/顔脱毛（うなじ含む）/毛穴洗浄（全顔）/光フェイシャル/プラズマ導入/フェイスラインケア/セルフデンタルホワイトニング

＜オプションメニュー＞

眼精疲労ケア/頭皮洗浄/エステ版チタニウムリフト/モデリングパック/プレミアムシートマスク/シートマスク

フェイスラインケア光フェイシャルプラズマ導入全身脱毛

■ジェンダーレスな洗練空間

店舗内装は、白とグレーを基調にしたミニマルでスタイリッシュなデザインで、アーチ型の通路が柔らかな印象を与え、個室は清潔感と落ち着きを兼ね備えた空間設計となっています。誰もが心地よく過ごせるよう、施術ルームには快適なリクライニングチェアや施術ベッドを配置。プライバシーを重視した構造で、性別を問わずリラックスできる環境を提供します。

■サロンケアの効果を高める、厳選ホームケアアイテム

BIONASでは、施術の効果を一過性のものにしないため、サロンケアと併用するホームケアアイテムにもこだわっています。肌の土台づくりから、揺らぎやすい肌の保護までを担う2種のスキンケアラインを採用しています。

＜HA4（エイチエーフォー）＞

世界最小サイズのヒアルロン酸「HA4」を配合した高浸透スキンケアシリーズ。角質層までうるおいを届け、ハリ・透明感を育てることで、フェイシャル施術後の肌コンディションを長く保ちます。

＜リスブラン＞

敏感肌や施術後のデリケートな肌にも配慮した、低刺激設計のスキンケアシリーズ。洗う・うるおす・守るという基本ケアを徹底し、肌環境を安定させることで、トラブルが起きにくい肌へ導きます。

■「BIONAS高田馬場店」店舗情報

・所在地：東京都新宿区高田馬場1丁目17番15号 羽深ビル2階

・営業時間：【平日】12:00～20:30 【土日祝】10:00～18:30

・定休日：なし

・アクセス：【電車】高田馬場駅 東西線7番出口より徒歩1分

■料金コース（通常料金）

BIONASでは、ライフスタイルに合わせて選択しやすい3つの月額コースを展開しています。施術メニューの種類や同日連続施術の可否等により、目的や状況に応じて美容習慣をカスタムできる料金体系を実現しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36736/table/131_1_6658f26b2987a7e8c884c37e385b778a.jpg?v=202602100651 ]

■オープニングキャンペーン概要

1号店のグランドオープンを記念し、2月1日（日）～3月31日（火）の2ヶ月間限定で、月額料金が永続的に割引となる特別プラン（「一生割フル」・「一生割ライト」）※1をはじめ、お得な入会キャンペーンを実施いたします。

※1 適用条件があります。詳しくは、下記の体験予約ページにてご確認ください。

＜入会キャンペーン＞

☑ 初回体験 980円（税込）

「顔脱毛」・「フェイスラインケア」・「毛穴洗浄」の3メニューからお選びいただけます。

☑ 体験当日のご入会で、入会金通常5,500円・登録金通常5,500円がいずれも無料

☑ 一生割フルプラン（継続期間24ヶ月）※2

【エグゼクティブ・プラチナ】永続的に2,000円引き/【ブロンズ】永続的に1,000円引き

☑ 一生割ライトプラン（継続期間12ヶ月）※3

【エグゼクティブ・プラチナ】永続的に1,000円引き/【ブロンズ】永続的に500円引き

※2・3 通常の月額料金より割引

＜体験予約ページ＞

https://bionas.jp/lp/mens/

＜お問い合わせ先＞

info@bionas.jp

BIONAS（ビオナス）は、脱毛・フェイシャル・ホワイトニングなど全7種の美容ケアを、1回30分で受けられるサブスク型エステサロン。痛みや刺激を抑えた最新ケアをプロが提供し、仕事の合間や学校帰りなど、日々の予定の中に無理なく組み込める通いやすさが魅力。忙しい毎日でも続けやすい、新しい美容習慣を提案します。

「ヨガを通して、ひとりでも多くの人を幸せに」という想いのもと、全国に700店舗以上のホットヨガスタジオLAVA等を運営し、これまで累計280万人以上※の方に体験いただいています。さらに、人々の美と健康を幅広くサポートするため、マシンピラティス「Rintosull」や暗闇キックボクシング「BurnesStyle」、暗闇トランポリン「jump one」、ヘルスリゾート施設「天空の庭 天馬夢」など、多彩なサービス・ブランドを展開しています。

株式会社LAVA International公式サイト：https://lava-intl.co.jp/

※2025年5月時点（累計）