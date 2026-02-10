ニューヨーカーメンズ【店舗限定】「パーソナルオーダー 早期受注会」2月13日(金)より開催
衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、ニューヨーカーメンズパーソナルオーダー 早期受注会を2月13日(金)～3月15日(日)まで開催いたします。
お客様のお好みやこだわりをプラスし、組み合せることで既製のスーツとは一味違った一着を作り上げるニューヨーカー「パーソナルオーダー」。ニューヨーカーが厳選したハイクオリティファブリックや、素材からこだわったオリジナルファブリックを取り揃えております。
2026年春夏は、軽量感や通気性など初春から活躍する機能を備えた生地を各種ご用意いしました。会期中は、パーソナルオーダー商品を税抜き\90,000以上購入していただくと10,000円をお値引して承ります。※革小物は対象外
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
▽ニューヨーカーメンズ パーソナルオーダー詳細はこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-personal_order-men-.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-personal_order-men-.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
■パーソナルオーダー 受注会
・会期：2月13日(金)～3月15日(日)
・特典：パーソナルオーダー商品を税抜き\90,000以上購入していただくと10,000円をお値引して承ります。※革小物は対象外
・開催店舗：全国のニューヨーカーメンズ取り扱い店
※会期が異なる店舗がございます。各店へお問い合わせください。
※公式オンラインストア「NY.ONLINE / エヌワイ オンライン」、アウトレット店は未開催です。
※ショップでお買い物の際は「NY.ONLINE / エヌワイ オンライン」のマイページ画面をご提示いただくか、または『NY.club card』をお持ちください。
▽ショップリスト
https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?filtercode1=1&filtercode3=&shop_label=&filtercode7=tuujou&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/store/list.aspx?filtercode1=1&filtercode3=&shop_label=&filtercode7=tuujou&utm_source=newssite&utm_medium=pr)
■会員プログラム『NY.CLUB』とは？
『NY.CLUB』は全国のNYグループ店舗でお使いいただける会員システムです。
年会費無料で、セール・アウトレットでもポイントをお付けできます。
1,000ポイントから1,000円分としてお買い物でご利用いただけます。
通常の2倍のポイントをプレゼントする「Ｗポイントフェア」などお得にポイントが貯まる特典がございます。また、メールマガジンではフェアやセールなどお得な情報を発信しています。
▽『NY.CLUB』会員特典のご紹介！
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub_member_benefits.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
▽ショップブログはこちら
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/staffblog_list.aspx?filtercode1=2&brand=52&filtercode3=?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/staffblog_list.aspx?filtercode1=2&brand=52&filtercode3=?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
■NEWYORKERについて
Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。
時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわったトラディショナルブランドとしてスタート。お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらしその思いを次の誰かに伝えたくなるような、そんな人生と深く関わる一着をお届けします。
▽ブランドサイト
https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-.aspx?filtercode1=2&brand=52&filtercode3=?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/newyorker-.aspx?filtercode1=2&brand=52&filtercode3=?utm_source=newssite&utm_medium=pr)
■ 会社概要
社名：株式会社ダイドーフォワード
設立：2007年8月22日
代表者：代表取締役社長 成瀬功一郎
資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）
事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等
https://www.daidoh-forward.com/(https://www.daidoh-forward.com/)