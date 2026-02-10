HATTRICK、東京ヤクルトスワローズと「東京ヤクルトスワローズ 2026ファーストピッチオークション」を開催！

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営する「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」は、東京ヤクルトスワローズとのコラボレーション企画として、「東京ヤクルトスワローズ 2026ファーストピッチオークション」を、2026年2月11日（水）より開催いたします。

スワローズファン必見のプレミアム体験企画。神宮球場のマウンドに立つ特別な1日を提供

東京ヤクルトスワローズは、明治神宮野球場を本拠地にセントラル・リーグで戦うプロ野球球団です。

2026年はチームスローガンに「燕心全開（エンジンぜんかい）」を掲げ、ファンとの距離の近さや熱量の高い「応燕（おうえん）」で、多くの支持を集めています。

このたびHATTRICKにて開催する「東京ヤクルトスワローズ 2026ファーストピッチオークション」では、新たなシーズンへ向けた決意を共有するイベント「東京ヤクルトスワローズ 出陣式 2026」の開催にあわせ、2026年3月15日（日）に明治神宮野球場で行われるオリックス・バファローズとのオープン戦において、ファーストピッチでの投球を体験できる権利をはじめ、試合前練習見学やSS指定席での試合観戦など、1日を通して神宮球場を満喫できるプレミアムな体験をご提供します。

スワローズファンにとって憧れの舞台であるファーストピッチは、選手たちが実際にプレーする神宮球場のマウンドに立ち、試合の幕開けを飾ることができる貴重な機会です。本オークションを通じて、ここでしか得られない特別な体験をぜひお楽しみください。

「HATTRICK」では今後も、スポーツやエンターテインメントを通じて、ファンにとって特別な体験価値を提供し、挑戦者とファンをつなぐ企画を展開してまいります。

■東京ヤクルトスワローズ 2026ファーストピッチオークション 概要

・開催期間：2026年2月11日（水）18：00 ～ 2月15日（日）22：00

・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/3282

・イベント対象試合：2026年3月15日（日） 東京ヤクルトスワローズ vs. オリックス・バファローズ

・出品内容：ファーストピッチでの投球権利、SS指定席での試合観戦（1組2名さままで）、

試合前練習見学、池山監督サイン入りスローガンボード（1点）

※スケジュールは、当日の状況により変更となる場合がございます。

※当日の天候状況等により、試合の開催有無にかかわらず、ファーストピッチをやむを得ず中止とさせていただく場合がございます。中止となった場合は、払い戻しにて対応いたします。

なお、練習前見学のみ中止となった場合、振替実施はございません。また、払い戻しの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

※練習見学は、他イベント参加者の方とご一緒になる場合がございます。

※各体験権利への参加可能人数は、落札者さまご本人を含む1組（2名さま）までとなります。

※体験実施場所（明治神宮野球場）までの交通費および宿泊費は、落札者さまのご負担となります。

※ファーストピッチでの投球権利への参加は代表者1名さまのみとなります。

※詳細はオークションページをご確認ください。

■HATTRICKについて

バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。

・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/

・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/

・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）

■東京ヤクルトスワローズ 概要

・設立：1969年12月25日

・代表者：代表取締役社長 林田 哲哉

・本社所在地：東京都港区北青山2丁目12番28号 青山ビル4階

・事業内容：プロ野球の興行

・URL：https://www.yakult-swallows.co.jp/

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。