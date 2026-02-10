『A3!（エースリー）』舞台化作品 MANKAI STAGE『A3!』プロジェクト解禁！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』（iOS/Androidアプリ）に関連し、株式会社ネルケプランニングおよび株式会社ポニーキャニオンと共同で展開する舞台化作品・MANKAI STAGE『A3!』は、このたび2027年の公演予定を解禁するとともに、劇団員24人が集合した新規ビジュアルを公開しました。

※新規ビジュアルはMANKAI STAGE『A3!』 ACT3! 2025当時のものです。

2027年1～2月に東京・静岡・香川・愛知・山口・大阪にて、MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～AUTUMN & WINTER 2027～の上演が決定いたしました。さらに、MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2027～の上演も決定いたしました。

公演の詳細は、後日発表となりますので続報をお楽しみに。

また、MANKAI STAGE『A3!』OFFICIAL FANCLUBでは、本年度も劇中劇フライヤー4種とオリジナルビジュアルのクリアファイルをセットにしてプレゼントします。さらに過去公演のブロマイドをランダムで引くことができる“ブロマイドガチャ“は、ACT2!シリーズの各組単独公演を実装いたします。公演のチケット先行申し込みやデジタル会報誌の公開など盛りだくさんのコンテンツを揃えたファンクラブに今後もご期待ください。継続・新規のご入会をお待ちしております！

今後もますます盛り上がりをみせるMANKAI STAGE『A3!』に引き続きご注目ください！

MANKAI STAGE『A3!』シリーズ 2027年公演予定

※出演者及び公演スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。

MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～AUTUMN & WINTER 2027～

公演期間 2027年1～2月

都市 東京・静岡・香川・愛知・山口・大阪

出演 【秋組】摂津万里：水江建太、兵頭十座：中村太郎、七尾太一：？？？？、

伏見 臣：稲垣成弥、古市左京：藤田 玲、泉田 莇：吉高志音

【冬組】月岡 紬：定本楓馬、高遠 丞：北園 涼、御影 密：木津つばさ、

有栖川 誉：田中涼星、雪白 東：上田堪大、ガイ：輝馬

ほか

※七尾太一役は後日発表いたします。

MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2027～

出演 【春組】佐久間咲也：横田龍儀、碓氷真澄：高橋怜也、皆木 綴：前川優希、

茅ヶ崎 至：立石俊樹、シトロン：古谷大和、卯木千景：染谷俊之

【夏組】皇 天馬：菊池修司、瑠璃川 幸：高梨 怜、向坂 椋：野口 準、

斑鳩三角：本田礼生、三好一成：赤澤 燈、兵頭九門：新 正俊

ほか

MANKAI STAGE『A3!』OFFICIAL FANCLUB

発足6年目となるMANKAI STAGE『A3!』OFFICIAL FANCLUB。

昨年に引き続き、会員限定プレゼントやブロマイドガチャの追加実装が決定いたしました。

FC会員限定プレゼント

4月1日（水）23:59時点で会員の皆さま*に、MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025の劇中劇フライヤー4種とMANKAI STAGE『A3!』 ACT3! 2025のビジュアルを使用したオリジナルビジュアルのクリアファイルをセットにしてプレゼント！

*新規入会の場合、4月1日（水）23:59までに入金手続きを完了してください。

【セット内容】

・第七回ミックス公演『永久(とわ)に囚われた悪魔』（非売品）

・第八回ミックス公演『新説・クロウ伝』（非売品）

・第一回満開公演 前編『Last Planet -ep01.Origin-』（非売品）

・第一回満開公演 後編『Last Planet -ep02.Home-』（非売品）

・新規ビジュアル使用 オリジナルクリアファイル（非売品）

※MANKAI STAGE『A3!』 ACT3! 2025 当時のビジュアルとなります。

ブロマイドガチャ追加実装

3月4日（水）10:00よりMANKAI STAGE『A3!』ACT2!シリーズ各組公演のブロマイドを追加実装いたします！

ブロマイド：2026年度はACT2!シリーズの各組単独公演（SPRING 2023・SUMMER 2023・AUTUMN 2023・WINTER 2024 の一部）のブロマイドを対象といたします。

ガチャVer.5リリース：3月4日（水）10:00

※ブロマイドガチャVer.5の実装に伴い2026年3月2日（月）20:00～3月4日（水）9:59までメンテナンスとさせていただきます。取得済みのブロマイドは引き続き「ブロマイドアルバム」でご確認とファミマプリントのご利用が可能です。

※イメージ画像

MANKAI STAGE『A3!』公式サイト：https://www.mankai-stage.jp/

MANKAI STAGE『A3!』公式 X：https://x.com/mankai_stage/

MANKAI STAGE『A3!』とは

2017年の配信開始以降、ダウンロード数が800万を超えるイケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』。かつての栄光を失ったボロ劇団を立て直すために役者を育成し、舞台公演を成功させていくストーリーが話題の、大人気作品を舞台化したMANKAI STAGE『A3!』は2018年の開幕から全国で話題となり、現在『エーステ』の愛称で多くのファンから親しまれている。

イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』とは

リベル・エンタテインメントより配信されているイケメン役者育成型ゲームで、事前登録の時点で50万人を超え2023年4月時点で800万ダウンロードを達成。商業施設などとのコラボ展開やイベントの開催に加え、幅広いグッズ展開やCD販売など、様々なメディアで展開し注目を集めている、いま話題の人気作品！

「カントク！オレたちを...咲かせてください！」

東京の郊外の街、天鵞絨(ビロード)町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあなた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―...【・借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった1名！】かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団!ひょんなことからその劇団を立て直す事になったあなたは、劇団の主宰兼『総監督』を任されることになって―...？待望のメインストーリー第四部好評配信中！

(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会