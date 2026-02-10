埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、原田 虹輝選手 ラインメール青森FC(JFL)より加入が決定

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

日頃よりCOEDO KAWAGOE F.Cにご声援いただき誠にありがとうございます。

この度、2026シーズンより、JFLに所属するラインメール青森FCより原田 虹輝選手がCOEDO KAWAGOE F.Cへ加入することが決定しましたので、お知らせします。

※原田選手の背番号は「23番」になります。

【プロフィール】

氏名 ：原田 虹輝/ Koki Harada

ポジション：MF

出身地：埼玉県さいたま市

生年月日：2000年8月6日（25歳）

身長/体重：169cm / 63kg

選手経歴：岩槻ジャガーズサッカースポーツ少年団/クラブ与野/昌平高校/川崎フロンターレ/ガイナーレ鳥取(期限付き移籍)/AC長野パルセイロ(期限付き移籍)/ラインメール青森FC

【コメント】

「COEDO KAWAGOE F.Cに加入することになりました、原田虹輝です。

初めて地元クラブでプレーする事になるのでとてもわくわくしています！昇格のために全力で頑張ります！

応援よろしくお願いします！」

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5eRIL1Q8DLk ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5XwPJ_0PuSk ]

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。現在は関東2部(J6相当)に所属し、埼玉県内で最もJリーグに近いカテゴリに所属する。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com