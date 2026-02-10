【銀座かねまつ】「ハレの日」にも「通勤」にも◎シーンを超えて活躍するシューズが発売

株式会社かねまつ

ハレの日にふさわしい品のよさと、日常にも取り入れやすいデザイン。

ローヒールパンプスやローファーなど、その後の通勤やお出かけにも、シーンを問わず活躍するアイテムをラインナップしました。公式通販サイトにて特集ページを公開中です。

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/contents/info/20260210_forceremony.html

◆LOOK

深めのカッティングとソフトなシープレザーが足を包み込み、安定感のあるパンプス。スリット部分から覗く、レザーを鏡面仕上げでメタルのように表現したゴールドとシルバーのバイカラーが、コーディネートにシャープさを添えてくれます。

品番：RM-JS2606 価格：\33,000(税込)

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262RMJS2606--05000900>mk=0

ポインテッドトウに直線的なメタルのデザインが、足元をすっと引き締めミニマルなアクセントに。6.5cmのブロックヒールは安定感があり、きちんとした場面でも安心です。



品番：RM-QR2605 価格：\37,400(税込)

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262RMQR2605--05003300

端正なフォルムが足元をすっきり見せ、ハレの日にも自然になじむローファー。ツイードジャケットとワントーンでまとめたスタイルに合わせれば、きちんと感の中に程よい抜けを作れます。汎用性の高いローファーは、シーンを選ばず活躍する一足です。

品番：RM-WF2607 価格：\35,200(税込)

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262RMWF2607--03000900

ジオメトリック風なアシンメトリーバックルで、足元にさりげない個性を。ネイビーのスーツスタイルに、クールなライトグレーが抜けをつくり、今っぽく更新してくれます。

品番：LS-DT2606 価格：\26,400(税込)

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262LSDT2606--05000500

◆販売場所

全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト

◆公式通販サイトで手軽にコレクションをチェック

銀座かねまつの公式通販サイト「シューズコンシェルジュ」にて、最新コレクションを公開中です。

スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスでき、外出先でも気軽にチェックしていただけます。

カタログには、各アイテムの詳細情報やスタイリングのアイデアが盛りだくさん。

忙しい毎日の中で、ファッションのインスピレーションを手軽に得られる内容です。

https://www.shoesconcierge.jp/

◆会社概要

会社名：株式会社かねまつ

所在地：東京都中央区銀座4-6-10

代表者：兼松 真也

設立：1947年9月

URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp

事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ、レザーアイテム等のファッション専門店