DIME最新号は『龍が如く』シリーズ20周年大特集！ NANGAや貝印などとのスペシャルコラボ商品も発売！
2月16日発売の雑誌『DIME』4月号では、2025年12月に20周年を迎えたセガの人気ゲームシリーズ『龍が如く』を大特集 。日本の裏社会の事件や、熱い男たちの生き様を描きながらも世界中で愛されるコンテンツへと成長した本シリーズの軌跡と、それを支える「熱狂」の正体に迫ります。
制作を統括する「龍が如くスタジオ」代表・横山昌義氏をはじめ、伝説の元極道・桐生一馬を演じ続ける声優の黒田崇矢氏、シリーズ最新作のキーマンとなるプロデューサー/ディレクターの堀井亮佑氏らへの独占インタビューを敢行。ビジネスパーソンにこそ響く、ブレない仕事論とヒットの法則を紐解きます！
さらに、今回の特集と合わせて『龍が如く』シリーズ20周年と『DIME』の40周年を記念し、人気ブランドと共に特別なコラボアイテムを企画、開発！ こちらもお見逃しなく！
*******************************
DIME 4月号 増刊
2026年2月16日発売
価格1200円（税込み）
小学館
https://dime.jp/
*******************************
■DIME SPECIAL
『龍が如く』挑み続けた20年
2005年、裏社会を軸に“男の生き様”を描いた稀有なゲームが発売された。「本当にいいの？」と戸惑いながら、多くの人が手に取ったあの衝撃から20年。
アンタッチャブルな世界をエンタメに変え、社会にインパクトを与え続けてきた稀有なゲームシリーズ『龍が如く』。今回DIMEでは20周年を迎える本作の制作の舞台裏をクリエイターや関係者たちに独占取材、最新作『龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties』の魅力と共に紹介していく。
そこで見えたのは、ファンに仁義を切った真摯なモノづくりの姿勢だった――。
・シリーズ累計販売本数2770万本／DLを突破！『龍が如く』シリーズ怒涛の20年史
・龍が如くスタジオ代表、横山昌義さんに聞く
『龍が如く』が愛されるために貫くブレない“やり方”
・桐生一馬を20年間、演じつづけた声優、黒田崇矢さんインタビュー！
『極３』でさらに極まった桐生一馬という男の解像度
・富士そば、オリオンビールなど企業コラボも続々！
ゲームの世界を彩るタイアップ企業
・定番と攻めたグッズのバランスを意識！グッズ担当者が語る“珍グッズ”に隠された情熱
など、全20ページ超のボリュームで大特集！
【さらに商品コラボも！】
『龍が如く』シリーズ20周年×『DIME』40周年記念！
超限定コラボグッズの早期予約受付がまもなくスタート！
NANGAの上質ダウンなど、即戦力間違いなしの全品10アイテムが登場！
今回の特集と合わせて『龍が如く』シリーズ20周年とDIMEの40周年を記念し、人気ブランドと共に特別なコラボアイテムを企画、開発！ どのアイテムも今回のコラボでしか買えないレア物ばかり。販売は下記特設サイトから、2月16日（月）15時より予約可能となるので、ぜひチェックしてみてほしい。
【販売特設サイト】 2月16日（月）15時から早期予約受注開始！
https://lifetunes-mall.jp/shop/pages/c10_lp_ryu_ga_gotoku.aspx
＜商品一覧＞
・NANGA 『龍が如く』リバーシブル ソフトダウン バーシティブルゾン
S・M・L・XLサイズ 59,400円（税込み）
・NANGA 『龍が如く』ダウンブランケット シングル
44,000円（税込み）
・NANGA 『龍が如く』エコハイブリッド ボックスロゴ エンブロイダリーTシャツ
S・M・L・XLサイズ 各7,700円（税込み）
・げんべい商店 『龍が如く』ビーチサンダル（桐生一馬／春日一番／真島吾朗／峯義孝）
各4,730円（税込み）
・東洋スチール 『龍が如く』真島建設 トランク型工具箱 T-190
4,950円（税込み）
・DIMEオリジナル 『龍が如く』屋台のおでん皿
2,970円（税込み）
・貝印 『龍が如く』久瀬拳王会 どこでもツメキリセット
1万450円（税込み）
※画像はすべて開発中のものです。実際の仕様と異なる場合があります。
(C)SEGA