超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』 GiGOキャンペーン開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は GiGOグループのお店において、株式会社Dazed(本社：東京都文京区 代表取締役社長：宮本純乃介)が手がける二次元キャラクタープロジェクト、「超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』」とのGiGO限定景品からなるコラボキャンペーンを、2026年2月21日(土)より開催いたします。

本キャンペーンでは、書き起こしイラストを使用したGiGO限定景品に加え、プライズマストバイキャンペーンを実施いたします。

活動開始から5年目を迎える『カリスマ』とともに、当社ならではの企画でコンテンツをさらに盛り上げてまいります。ぜひご期待ください。

開催概要

■開催期間：2026年2月21日(土)～2026年3月15日(日)

■開催店舗：全国のGiGOグループのお店

■開催内容：

・GiGOグループのお店限定景品の展開

・マストバイキャンペーン

・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。

■2026年2月21日(土)展開開始

・カリスマ フィンガーパペット(全7種)

・カリスマ 首振りアクリルキーホルダー(全7種)

・カリスマ ミニライトフィギュア(全7種)

▲カリスマ フィンガーパペット(全7種)▲カリスマ 首振りアクリルキーホルダー(全7種)▲カリスマ ミニライトフィギュア(全7種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

※画像・イラストはイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE

■実施期間：2026年2月21日(土)～2026年3月15日(日)

※対象店舗は特設ページをご確認ください。

■キャンペーン内容：

対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナルダイカットステッカー(全7種)」をランダムで1枚進呈いたします。

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。

期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「フィンガーパペットコンプリートセット(全7種)」をプレゼントいたします。

■応募期間：2026年2月10日(火)～2月23日(月・祝)

■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO

■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

■超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』とは

2021年10月より始動した、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』。YouTubeで配信される音声ドラマによりストーリーが展開する二次元キャラクターコンテンツ。『真のカリスマ』になることを目指して、「カリスマハウス」で共同生活をおくる、個性豊かなキャラクター達によるシチュエーションコメディ発の作品。漫画化、舞台化などのメディアミックス展開も行っている。

■カリスマ公式サイト：https://charisma-house.com/

■カリスマ公式YouTube：https://www.youtube.com/c/charisma-house

■カリスマ公式X：https://x.com/charisma__house

■著作権表記

(C)Dazed CO.,LTD.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2602/charisma-house/