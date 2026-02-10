BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～より新商品が発売！

株式会社コンテンツシード

BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～から新商品が発売！

【販売詳細】

・BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～ 公式オンラインストア

香騎学園購買部フェア(通販サイト「THEキャラ」内)

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4474

【注文受付期間】

・2026年2月10日(火)18:00～4月9日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年3月中旬以降順次発送



【特典情報】

＜【購買部フェア一次受注】BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～商品を税込2,000円お買い上げごとにランダムで１枚、ステッカー（全6種）をプレゼント！＞



【製品情報】

カンバッジ(ランダム)なんでもない活動日誌 ver.

価格：550円（税込）

セット：3,300円（税込）

種類数：全6種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカード(ランダム)香騎学園展示室/なんでもない活動日誌 ver.

価格：660円（税込）

セット：7,920円（税込）

種類数：全12種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ミニアクリルブロック香騎学園展示室 ver.

価格：各1,100円（税込）

種類数：全6種

アクリルスタンドショートボイスドラマ ver.

価格：各1,320円（税込）

種類数：全9種

アクリルフィギュア メイド服 ver.

価格：各1,760円（税込）

種類数：全6種

アクリルフィギュア 制服 ver.

価格：各1,760円（税込）

種類数：全6種

【権利表記】

(C)香騎学園/Seed Project



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売