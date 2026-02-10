BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～より新商品が発売！
BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～から新商品が発売！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～ 公式オンラインストア
香騎学園購買部フェア(通販サイト「THEキャラ」内)
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4474
【注文受付期間】
・2026年2月10日(火)18:00～4月9日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年3月中旬以降順次発送
【特典情報】
＜【購買部フェア一次受注】BOYS be MAID！～御曹司メイドボーイ部の日日～商品を税込2,000円お買い上げごとにランダムで１枚、ステッカー（全6種）をプレゼント！＞
【製品情報】
カンバッジ(ランダム)
なんでもない活動日誌 ver.
価格：550円（税込）
セット：3,300円（税込）
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムカード(ランダム)
香騎学園展示室/なんでもない
活動日誌 ver.
価格：660円（税込）
セット：7,920円（税込）
種類数：全12種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ミニアクリルブロック
香騎学園展示室 ver.
価格：各1,100円（税込）
種類数：全6種
アクリルスタンド
ショートボイスドラマ ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全9種
アクリルフィギュア メイド服 ver.
価格：各1,760円（税込）
種類数：全6種
アクリルフィギュア 制服 ver.
価格：各1,760円（税込）
種類数：全6種
【権利表記】
(C)香騎学園/Seed Project
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売