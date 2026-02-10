150名の学生が集まるワークショップイベント「学生会議2026」を2/16に開催

NPO法人おりがみ

学生団体おりがみ（代表：山岸荘汰、事務所：千葉県習志野市香澄3-8-8）は、学生向けのワークショップイベント「学生会議2026」を、2026年2月16日に国立オリンピック記念青少年総合センターにて、東京都の後援を受け、大学生約150人を対象に開催する。テーマは「未来のための作戦会議」。ただ日常を送っているだけでは見えにくい「社会課題」に向き合うことで、視野を広げ、次の一歩につなげるきっかけを見つける。




学生会議の魅力



タイムスケジュール



13:15-13:35　オープニング


13:35-14:35　全体会：アイスブレイク、ワークショップ、パネルディスカッションを通して社会課題の重要性を理解します。


15:00-16:50　分科会：ワークショップを通して、各分野の社会課題への理解を深めます。


※分科会は、環境、教育、国際、スポーツ、福祉、文化の6種類です。


17:15-17:35　共有会：分科会で話し合った内容を共有し、ネクストアクションにつなげます。


17:35-17:55　クロージング


※終了後、18:00-19:00で交流会を行います。



学生会議2026 ～未来のための作戦会議～　イベント概要

【日時】2026年2月16日(月)　13:00-19:00


【場所】国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神園町3－1）


【対象】大学生・高校生


【参加費】無料


【主催】学生団体おりがみ


【後援】東京都


【特設サイト】https://event.origami-vol.or.jp/gakusei-kaigi-2026(https://event.origami-vol.or.jp/gakusei-kaigi-2026)


※本件に関するお問い合わせはこちら(https://event.origami-vol.or.jp/gakusei-kaigi-2026#main)からお願いします。