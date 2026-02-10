同世代に圧倒的な人気を誇る『内田 金吾』が、USストリートスタイルでSPINNSのビジュアルモデルに初登場！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS（スピンズ）」が、avex Youth所属の「内田 金吾」を起用し、店内のイメージビジュアルを展開いたします。

SPINNS春の一押しファッション ‘‘USストリート” スタイルを金吾くんが着こなしました。

ジャストサイズで着れる短丈のジップパーカーにバルーンパンツを合わせたり、存在感のあるベルトやアクセサリー使いがポイントです。

またSPINNS店舗にて金吾くんに会えるイベントも開催中です。

イベントには今回のビジュアルで使用したコーディネートで登場！

どのコーディネートで会えるかはお楽しみに.....！

▼コンセプトビジュアル

展開期間：2025年2月14日(土)～4月30日(木) 予定

展開店舗：SPINNS(スピンズ)全店 ※一部店舗は除く

▼来店イベントについて

下記URLから詳細をご確認ください。

https://www.spinns.com/topics/kingo/

■内田 金吾（うちだ きんご）プロフィール

2008年8月20日生まれ。

佐賀県出身。

恋愛リアリティショーで注目を集めるほか、モデルとしても活躍中。

今ハマっていること：カラオケ／筋トレ

TikTok：https://www.tiktok.com/@kingo0820(https://www.tiktok.com/@kingo0820)

Instagram：https://www.instagram.com/kingo0820/(https://www.instagram.com/kingo0820/)

X：https://x.com/kingoo0820(https://x.com/kingoo0820)

◼︎SPINNS(スピンズ)

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。

HP: https://www.spinns.com/(https://www.spinns.com/)

online store: https://www.spinns.jp/(https://www.spinns.jp/)

instagram: https://www.instagram.com/spinns_official(https://www.instagram.com/spinns_official)

TikTok: https://www.tiktok.com/@spinns_official(https://www.tiktok.com/@spinns_official)





設立：1997 年 1 月

資本金：10 百万円

URL：https://www.humanforum.co.jp/(https://www.humanforum.co.jp/)

--------------------------------------------------------------------------------------------

[お問い合わせ]

株式会社ヒューマンフォーラム

担当 : 小澤、田村

電話 : 03-6434-9720

メール : press@spinns.com

■会社概要

商 号：株式会社 ヒューマンフォーラム

代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明

本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地