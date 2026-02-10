プロダーツ選手の声から生まれた、実戦仕様の一足。業界初※ 共同開発コラボレーションシューズ「BALMY×WHOOP 01」発売！

株式会社フープディドゥ

株式会社フープディドゥ（本社：東京都台東区、代表取締役：松本茂夫）は、

プロダーツプレイヤー発のアパレルブランド「BALMYsono.（バルミーソノピリオド）」と共同開発したコラボレーションシューズ「BALMY×WHOOP 01（バルミーフープゼロワン）」 を、2026年2月12日（木）より発売いたします。

本モデルは、2025年9月に開催された「日本ダーツ祭り2025」にて初公開され、イベント会場での展示・先行販売を通じて、多くの来場者やダーツプレイヤーから反響をいただきました。



実際の競技シーンで得られたフィードバックをもとに改良を重ね、競技での実用性と日常でも履けるデザイン性を両立した一足が、いよいよ一般発売となります。

実戦のフィードバックを重ねて完成した共同開発モデル

コラボレーションシューズ「BALMY×WHOOP 01（バルミーフープゼロワン）」

「BALMY×WHOOP 01」は、

プロダーツプレイヤー・小野恵太選手が、坂口優希恵選手、金子拓輝選手ら6人とともに立ち上げたアパレルブランド「BALMYsono.」と、

シューズブランドとして長年モノづくりを続けてきたフープディドゥがタッグを組み、

実際の競技シーンでの着用テストとフィードバックを重ねて開発したコラボレーションモデルです。

競技中の細かな動作や集中力を妨げないことを最優先に設計しながら、

試合会場への移動や日常使いにも自然になじむデザインに仕上げています。

プロダーツ選手の声をもとに設計された 4つのこだわり

■ スロー動作に適したクッション位置の調整

構えた際にくるぶしへ干渉しにくいよう、履き口のクッション位置を細かく設計。

集中力を途切れさせないための微調整を重ねました。

■ 安定感を高める全面グリップソール

スロー時の安定性を最優先し、全面ラバー仕様のグリップソールを採用。

踏み込みや体重移動をしっかりと支えます。

■ 柔らかさと耐久性を兼ね備えた牛革

スローラインに靴を当てる動作が多いという選手の声を受け、

柔らかさを保ちつつ、耐久性に優れた牛革を使用しました。

■ 一日中ラクに履ける設計

移動から試合まで、長時間履き続けることを想定した設計。

スローラインとダーツマシンを何度も往復する競技特性を考慮しています。

競技の舞台で培われた機能性と、日常に寄り添うファッション性を両立。

スローラインの上では集中力を支え、街を歩けば洗練された存在感を放つ。

試合にも街にも映える、次世代の“勝負靴”です。

商品概要

- 品番：No.25530699- 商品名：BALMY×WHOOP 01（バルミーフープゼロワン）- 発売日：2026年2月12日（木）- カラー：ブラック- サイズ：37～44（ユニセックス）- 素材：アッパー＝牛革／ソール＝ラバー- 重量：片足約342g（25.5cm）

BALMYsono.（バルミーソノピリオド）について

プロダーツプレイヤー・小野恵太選手が代表を務め、

バレルメーカー「SANGREAL（サングリアル）」を展開する

GRACE COLOR Co.,Ltd が手がけるアパレルブランド。

「選手と一緒にオシャレを楽しむ」をコンセプトに、

日常から試合会場まで活躍するアイテムを発信しています。

SANGREAL公式サイト：https://sangreal.jp/

株式会社フープディドゥ

今年で創業3９年を迎える浅草発の老舗シューズメーカー。

主に都内の百貨店に店舗を構えOEMなども取り扱う。

革靴を中心にカジュアルシューズやビジネスシューズ、ブーツなど、幅広い商品構成が特徴。



HP：https://whoop-de-doo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/whoopdedoo_official/