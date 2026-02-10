【感謝】1時間37分で達成！！Nintendo Switchでも桃香さんをワッショイしようプロジェクト！リターン品アップデート！！

写真拡大 (全9枚)

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、アニメ「ガールズバンドクライ」から生まれた謎ゲーム『桃香（を）ワッショイ』の Nintendo Switch (DL版) の販売を目標としたクラウドファンディングを2/9（月）20:00より開始し、募集開始わずか1時間37分で目標金額300万円に達成したことをお知らせいたします。




■リターン品アップデート

多くの方にご支援いただきましたので、リターン品の1つであるデジタル支援証明書をシリアルナンバー付きの支援証明書（実物）にアップデートいたします。




※デザインは仮になります。


その他にも海外対応や追加アップデートを検討しておりますので、続報をお待ちください！！


■クラウドファンディングの概要

◇プロジェクト名

Nintendo Switchでも桃香さんをワッショイしたい！



▼支援ページはこちら


Nintendo Switchでも桃香さんをワッショイしたい！(https://camp-fire.jp/projects/898777/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)


◇実施期間

2/9（月）20:00 ～ 3/31（火）23:59


◇目標金額

300万円


■リターンプランについて

ゲーム内クレジットや『桃ワショ』ロゴTシャツなどのリターンを用意しております！！


▼"嘘つき"コース　1,000円

● デジタル支援証明書
　 →シリアルナンバー入り支援証明書





▼"ツンデレ"コース　3,000円

●デジタル支援証明書


　 →シリアルナンバー入り支援証明書


●ゲーム内クレジット（小）





▼"酒豪"コース　10,000円

●デジタル支援証明書


　 →シリアルナンバー入り支援証明書


●ゲーム内クレジット（小）


●『桃ワショ』ロゴTシャツ





▼"不登校"コース　30,000円

●デジタル支援証明書


　 →シリアルナンバー入り支援証明書


●ゲーム内クレジット（大）


●『桃ワショ』ロゴTシャツ





■桃香（を）ワッショイとは

アニメ「ガールズバンドクライ」のゲーム化が発表された際に、アニメスタッフがゲーム内容の予想として制作した謎ゲーム『桃香（を）ワッショイ』。キャストによる実況配信も行われ、話題を呼びました。



ゲームはシンプルな2Dラン&ジャンプ！井芹仁菜と安和すばるを操作し、様々な障害を乗り越えながら河原木桃香を自宅のソファーまで送り届けましょう。




■コピーライト


(C)東映アニメーション