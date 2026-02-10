《POCHI》ぽかぽか温活セット（犬用）2種を数量限定販売

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：権田真司、Tel：03-6772-8194、https://www.pochi.co.jp/）は、2月10日（火）より、犬の温活キャンペーンとして、２種類のお得なセットをご用意しました。

ひとつは、体を内側から温める根菜を使ったレトルトを集めた「体を温める温活レトルトセット」、

もうひとつは寒さでこわばる関節まわりにうれしいアイテムをセレクトした「関節を労わるレトルト＆おやつセット」です。

寒さが落ち着き春を迎えるその日まで、犬たちの健康管理にぜひお役立てください。

（数量限定での提供となっており、なくなり次第販売終了となります。）

■POCHI「体を温める温活レトルトセット」＜特別価格：1,890円（税込）＞

体を温める食材である豆乳や根菜を使ったレトルトを5種セレクトした特別セットです。温めて与えると、より体を温めやすくなるだけでなく、香りが際立ち食欲を刺激します。通常価格2,490円から24％オフの1,890円での特別販売です。

＜セット内容：5種（各1個）＞

（1）POCHI 根菜と豆乳の和風ポタージュ 100g

（2）POCHI 鶏肉とかぼちゃのポタージュ 100g

（3）POCHI 5種の野菜と鶏肉のスープ 100g

（4）POCHI ザ・ドッグフード ウェット 鹿肉とレバーのランチ 80g

（5）POCHI エゾ鹿ダイスカット 80g

■POCHI「関節のためのレトルト＆おやつセット」＜特別価格：1,540円（税込）＞

冬に血の巡りが悪くなり、筋肉がこわばると関節に思わぬ負担がかかることがあります。そこで、関節まわるにうれしいコラーゲンやグルコサミン、コンドロイチンを含むアイテムを集めたセットをご用意しました。レトルトに入っている鶏やげん軟骨や豚バラ軟骨は柔らかく煮込んでおり、また、デンタルプロバイオガム ソフトも柔らか仕上げなので、噛む力が弱い犬やシニア犬にもおすすめです。通常価格2,020円から23.7％オフの1,540円での特別販売です。

＜セット内容：3種（各1個）＞

（1）POCHII 鶏やげんレトルト 80g

（2）POCHI 豚バラ軟骨柔らか煮 60g

（3）POCHI デンタルプロバイオガム ソフト グルコサミン＆コンドロイチン入り 1本入×8個

■日々の食事がもっと楽しくなる「トッピング」

毎日のイベントである「食」は人と犬が絆を深めるための重要な要素のひとつ。主食であるドライフードは犬たちの健康な体づくりに欠かせませんが、そこにプラスしてスープやお肉、お魚などのおかずをトッピングすれば、犬たちの食事はもっと豊かで楽しいものになると私たちは考えています。食べること自体が犬たちにとってプレミアムな時間になるよう願うPOCHIは、毎日おかずを楽しんでもらえるよう、トッピング商品を豊富にご用意しています。POCHIのトッピング商品は、封を開けたらいつものフードにかけるだけで犬の個性に合わせたカスタムフードが手軽に作れます。

■「トッピングフレンドリー（Topping-Friendly）」とは？

POCHIでは、家族と同様に犬の健康も毎日の食事からと考える、愛犬をわが子のように思う人のための、新しいドッグフードのあり方を提案しています。総合栄養食でありながら、豊富に揃ったトッピングの中から手軽に我が家流カスタムフードが作れるよう、トッピング後も栄養バランスが崩れない基本のドライフード「POCHI ザ・ドッグフード」シリーズとともに、各種レトルトフードを販売。ドライフードにひと手間加えることで、おいしさとオリジナリティが格段に拡がり犬たちのたのしみが増え、毎日のトッピングがたのしくなってゆく。それが「Topping-Friendly(R)」トッピングフレンドリーです。

※栄養バランスを崩さず、食べるたのしみをワンランクアップさせるトッピングのアレンジレシピをウェブサイトで紹介しています。

https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/recipe/index.html

■ ウェブサイト

・POCHI 《犬の温活》ぽかぽか体を温め関節を労わる特別なセット2種発売

https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/2026/02/shop-pochi20260210.html(https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/2026/02/shop-pochi20260210.html)

・プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」公式サイト

https://www.pochi.co.jp/

■初めてご注文する際は、『はじめてBOX』をご利用ください（数量限定、初回送料0円※）

初めてご利用される方限定でお気軽に＜POCHI＞を体験いただけるお試しセット（通常価格の62.8％OFF相当）をご用意しております。まずは、おためしセットをご注文いただき、気に入っていただけましたら、各種アイテムを個別にお求めいただけます。

＜POCHI＞はじめてBOX

https://www.pochi.co.jp/ext/hajimetebox.html

※「POCHI 初回限定 はじめてボックス」は、POCHIではじめてお買い物される方限定の商品です。

※季節により内容が変わる場合がございます。

※おひとり様1回限り、おひとつまでとなります。

※都合により、予告なく企画の変更または中止になる場合がございます。

※初回送料0円は、沖縄・離島を除きます。

