放課後のカリスマ女子高生・りりか、初のセレクト式写真集『りーたん日記』を2月10日（火）に発売！
株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷鉄也）に所属し、インフルエンサー、モデル、タレントとして活動する「放課後のカリスマ女子高生」ことりりか（18歳）は、2026年3月、高校および「めるぷち」卒業を記念し、初のオリジナル写真集『りーたん日記』を2026年2月10日（火）17:00より発売いたします。
本写真集は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社と株式会社電通が共同運営するセレクトコンテンツサービス「MeSEUM（ミージアム）」を採用 。ファン自身が公開写真の中からお気に入りのカットを自由に選択し、自分だけの一冊を制作できる「世界に一冊のオリジナル写真集」として、新しい推し活の形を提案します。
『りーたん日記』の特長：全ページが「あなた」によるセレクト
本サービスは、従来の既製品の写真集とは異なり、専用サイトに公開された写真の中からファンが1枚ずつ「推しカット」を選んで構成できる参加型プロジェクトです。
全ページセルフプロデュース：
「この笑顔が好き」「この表情がエモい」など、直感で全ページを埋めることが可能です。
世界に一つだけの絆：
自身で選んだ写真で創り上げるため、りりかとファンの特別な絆を形にする、まさに「自分だけの一冊」が完成します。
卒業の節目を飾るメモリアル：
5年間の活動の軌跡を詰め込み、「放課後のカリスマ」としての集大成となる内容です。
■ 「りりか」 コメント
「これまで約5年間、たくさんの愛を本当にありがとうございました。
今までの私にバイバイを告げて、新しいステージへ向かいますが、今は寂しさよりも『未来の私』にワクワクしています！
『りーたん日記』は、みんなが私のプロデューサー。
皆が選んでくれた写真の一枚一枚が、私の背中を押してくれるお守りになります。ぜひ、好きな写真を詰め込んで、みんなで盛り上がってください！
今までの私、バイバイ！これからの私、よろしくね！」
■ 商品・販売情報
商品名：
りりかオリジナルセレクト写真集『りーたん日記』
発売日：
2026年2月10日（火） 17:00
購入方法：
お申し込み専用サイトよりご注文（Web限定）
専用サイトURL：
https://www.meseum.shop/lp/ririka/
■ プロフィール：りりか
18歳の高校3年生。
クラスでは学級委員を務めるしっかり者の一面を持ちながら、学校外では同世代から絶大な支持を得るカリスマインフルエンサーとして活躍。 TikTokでは100万回再生を量産し、1,000件を超えるコメントを集める「リアクションの女王」。独自のファッション・メイク・恋愛観が共感を呼び、2025年からは女優業にも本格挑戦するなど、活動の幅を広げている。
YouTube：https://www.youtube.com/@0027_rika
Tik Tok：https://www.tiktok.com/@ririka20070727
Instagram：https://www.instagram.com/0027_rika/
X（旧Twitter）：https://x.com/Ririka20070727
■ 会社概要
会 社 名： 株式会社VAZ
代 表 者： 谷 鉄也
所 在 地： 東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル2F
事業内容： ソーシャルメディアマーケティング事業 プロダクションコンテンツ事業 メディアプラットフォーム事業
URL : https://vaz.co.jp/