若者たちの恋と葛藤を描いた青春群像劇！タイドラマ『Nha Harn The Series』を2月11日（水）よりU-NEXT独占で配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月11日（水）よりタイドラマ『Nha Harn The Series』を独占配信いたします。

『Nha Harn The Series』は2022年にタイで放送され、タイの田舎町を舞台に、音楽とダンスと恋に全力投球な若者たちを描いた話題作です。

主人公ユピンは、幼馴染と踊ることが大好きなエネルギッシュな少女。ライバルの彼氏と親しいふりをして周囲を翻弄する一方で、校内で見かけたある青年に一目惚れ。この出会いをきっかけに、彼女の日常は大きく動き出します。二人の間で揺れ動く恋心に加え、将来の夢と現実の間で葛藤する若者たちの成長が丁寧に描かれています。

U-NEXTでは、2月11日（水）より独占で配信いたします。ぜひお楽しみください。

『Nha Harn The Series』＜全8話＞

【配信開始日】2026年2月11日（水）12:00

【価格】各440円（税込）／視聴期間：2日間

【STORY】

ノンヒンヘ村に住むユピンは、幼なじみの４人と一緒にダンスを踊ることが大好きな高校生。ユピンは、校長の娘ヨイェに対抗意識を燃やし、ヨイェの彼氏であるサワンと親しいふりをする。サワンはユピンに好意を抱いていた。そんなある日、校内で見かけた青年に一目惚れをしたユピンは…。

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2025年10月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。