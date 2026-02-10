サカナクション・山口一郎のソロイベント「山口一郎の遭遇」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、3月5日（木）に開催される「山口一郎の遭遇」最終公演の模様を独占ライブ配信いたします。

昨年、最新曲「怪獣」が異例のロングヒットを記録し、2025年を象徴する1曲を生んだサカナクション。グループのフロントマンである山口一郎のYouTubeチャンネル発のリアルイベント「山口一郎の遭遇」が、この度、3月4日（水）～5日（木）の2日間、東京・両国国技館にて開催されます。

U-NEXTでは、本イベントの3月5日（木）の夜公演の模様を独占ライブ配信することが決定いたしました。本公演はサカナクション公式ファンクラブ「NF member」および山口一郎YouTubeチャンネルのメンバーシップ登録者向けプラットフォームFanStream、ならびにU-NEXTでの限定配信となります。ライブ配信後は、3月14日（土）より期間限定見逃し配信を予定しています。YouTube活動3周年を祝し、ファンへの感謝を込め開催される特別なイベントを、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTでは、「SAKANAQUARIUM 2024 "turn"」をはじめ、過去のサカナクションのライブ映像やMVを多数配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

山口一郎の遭遇 STREAMING LIVE at 両国国技館

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013100

ライブ配信：3月5日（木）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：3月14日（土）12:00～3月29日（日）23:59まで

配信公演：3月5日 東京・両国国技館 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【サカナクション 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010656

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。