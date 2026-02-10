【広島・庄原】白銀の里山を遊び尽くす「冬こそ庄原キャンペーン2026」開催中

一般社団法人庄原観光推進機構

一般社団法人 庄原観光推進機構（庄原DMO）は、2026年3月8日（日）まで、冬の庄原の魅力を発信する「冬こそ庄原キャンペーン2026」を実施しております。

県内屈指の豪雪地帯である西城エリア、高野エリア、そして比婆山連峰を歩くスノーシューハイク。

今しか味わえない庄原の冬をリレー形式でご紹介します。

1. 【西城エリア】2つのスキー場と温泉を巡る「スノー・リレー」(https://www.shobara-info.com/5484)

本格的なスノーアクティビティを楽しめる西城方面では、拠点を巡ってお得に楽しめる特典を用意しています。

リフト券「スノー・リレー」割引：「ひろしま県民の森」と「道後山高原スキー場」が連携。一方の使用済みリフト券（1日券）を提示すると、もう一方のスキー場の1日券が半額に。「今回は県民の森、次回は道後山」と、シーズン中に異なる個性のゲレンデを楽しめます。

※今冬シーズン（2025.12～2026.3）のリフト券に限ります。

※同一スキー場の使用済みリフト券は割引対象外です。

※使用済みのリフト券（１日券）１枚につき、半額特典の適用は1回のみとなります。

※シニア1日券、ジュニア1日券は対象外です。

アフタースキーは温泉無料：使用済みリフト券（1日券）は、そのまま「ひばごん郷温泉 すずらんの湯」または「鮎の里公園 高瀬の湯」の入浴無料券となります。

※今冬シーズン（2025.12～2026.3）のリフト券に限ります。

※使用済みのリフト券（１日券）１枚につき、半額特典の適用は1回のみとなります。

※シニア1日券、ジュニア1日券は対象外です。

JR備後落合駅からの無料バス： 毎週土曜日、列車の到着に合わせて無料シャトルバスを運行。

雪道運転なしでも、本格的な雪山を堪能できます。

【芸備線で行く日帰り旅行！毎週土曜】無料バス運行（ひろしま県民の森～備後落合駅～東城駅 ）(https://www.shobara-info.com/event/5459)

ペンタゴテンスノーランタン

2. 【高野エリア】ペンタゴテンで過ごす特別な雪夜(https://www.shobara-info.com/5505)

道の駅たかの周辺を中心に、冬の夜をゆったりと楽しむための新たな滞在スタイルを提案します。

高野・スノーランタン体験：「りんご今日話国」にて、雪で作ったランタンにローソクを灯すイベントを開催。ペンタゴテンの明かりとランタンの光が共演する、幻想的な夜のひとときを演出します。

雪遊びフィールド＆コンシェルジュが雪遊びをサポート：雪遊びフィールドには、雪を知り尽くした**「雪遊びコンシェルジュ」**が常駐。かまくら作りや雪合戦のコツ、雪国ならではの遊び方を丁寧にレクチャーします。お子様連れでも安心して「本気の雪遊び」に挑戦できる、本キャンペーンの目玉サービスです。

ペンタゴテン特別プラン：特徴的な五角形の形状をした「ペンタゴテン」による特別プランが登場。

雪景色の中に浮かび上がるスタイリッシュなペンタゴテンは、寒さを防ぎながら冬の自然をダイレクトに感じるプライベート空間を提供します。

3. 【体験】移動もアトラクション！「スノーシューハイクinひろしま県民の森」(https://www.shobara-info.com/event/5466)

標高1,000mの頂を目指すスノーシュー体験は、その行程自体を楽しむ高付加価値プログラムです。

「プチ」スノーラフティング＆モービル・リフト移動：集合場所からゲレンデまではゴムボートでの「プチ・ラフティング」。さらに山頂付近へはスノーモービルやリフトで一気にショートカット。移動中のワクワク感が期待を高めます。

手ぶらで絶景パノラマ：専門ガイドが同行し、専用装備はすべて無料貸出。10歳から70歳まで、誰もが安心して比婆山連峰の雄大な稜線を望む雪上散歩を楽しめます。

【スノーシューハイク 実施概要】

催行：2/14（土）・2/15（日）・2/21（土）・2/23（月㊗）・2/28（土）・

3/1（日）・3/7（土）・3/8（日）

※荒天や雪の状況で中止となる場合がございます。

また、最低催行人数（2名以上）に達しない場合も中止になります。

会場：ひろしま県民の森

料金： 大人（高校生以上）10,000円 ／ 中学生以下（10歳以上）3,000円

※ガイド料、スノーシュー装備貸出、保険料込

【SNSで繋がる冬の庄原】

冬の庄原で出会った最高の瞬間を、みんなで共有しませんか？

「#冬こそ庄原2026」Instagram投稿キャンペーン： 庄原の冬の「今」をInstagramへ投稿することを呼びかけています。投稿いただいた方の中から、抽選で「庄原のブランド米」をプレゼント！

訪れた方々のリアルな感動で庄原の冬を繋ぎ、全国へその魅力を発信します。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 庄原観光推進機構（庄原DMO） 担当：脇

電話：0824-75-0173 ／ メール：kanko@shobara.net

公式HP：https://www.shobara-info.com/