板橋ハウスの冠特番 第4弾は“冬の北海道”へおでかけ！大雪原で大はしゃぎ＆爆食いで素顔全開！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、『【冬の北海道】おでかけ板橋ハウス【冠特番4】』を3月22日(日)午後9時～テレビ初独占放送する。

板橋ハウス（左から、吉野おいなり君＜めぞん＞、つるまる(住岡遼太)＜軟水＞、竹内智也＜ピュート＞）

それぞれが別のお笑いコンビを組んで活動しながら、板橋でルームシェアして生活する3人の仲良し芸人“板橋ハウス” 。彼らがYouTubeやTikTokに動画を投稿すると即座に数万回再生される人気ぶりで、メンバーの一人・吉野おいなり君が組むコンビ「めぞん」は今年の「M-1グランプリ」で初決勝進出を果たし、芸人としての確かな実力も証明する。日々進化を続ける“板橋ハウス”の冠特番「おでかけ板橋ハウス」では、過去に街ブラロケやキャンプ、里帰りをする3人の姿をお届けしてきた。

第4弾のテーマは“冬の北海道”。2026年1月17日(土)に開催したイベント『おでかけ板橋ハウス in 北海道「CUSTOM」』と合わせて番組を収録。

北海道を満喫する3人の姿に加え、いつものミニコントや3人のトークもたっぷりお届け！さらに、イベントで収録したエンディングなどもお届けする予定だ。北の大地に立つ “板橋ハウス”をお見逃しなく！

●【ゲレンデ】雪上でやりたい放題、雪遊びしてみる

一面の雪景色を舞台に、ウィンタースポーツの聖地で雪遊び！スキーにソリ、スノーフラッグ、雪合戦、そして個性がにじみ出る雪だるまづくりまで、気になることをあれこれやってみます。勝ち負けはさておき、何をしても話が脱線し、いつの間にかコントが始まるのはいつも通り。3人の仲の良さと、とっちらかった面白さがそのまま詰まった、“板橋ハウスの空気感”全開のドタバタ雪遊びをお届けします。

●【ワカサギ】氷の上で釣りをやってみる

極寒の氷の上でワカサギ釣りに挑戦！テントの中でぬくぬく…とはいかず、釣り初体験のメンバーは慣れない作業に大苦戦！？

さらには、雪原を駆け抜ける絶叫必至の雪上バナナボート体験も！寒さも吹き飛ぶ、笑い絶叫の冬のアクティビティをお楽しみに。

●【北海道グルメ】ご当地バーガーを食べながら本音トークしてみる

北海道民のソウルフード、大人気ご当地ハンバーガーショップ「ラッキーピエロ」を訪問！定番のご当地バーガーから、衝撃のデカ盛りメニューまで、北海道グルメを堪能します。

そして、「スカパー！番組配信」でしか見られないアフタートーク番組も配信決定！撮影終了直後の三人による大反省会トークや、北海道ロケでのこぼれ話を収録。マル秘ゲストからのメッセージも…！？

さらに、3月22日(日)午後7時から、第3弾完全版の本人オーディオコメンタリー付きも初放送する。第4弾、第3弾オーディオコメンタリー付き完全版ともに、PC、スマートフォン、タブレットで利用可能な「スカパー！番組配信」にて、同時視聴及び、放送から1週間アーカイブ視聴も可能となっている。ぜひご覧いただきたい。

本人コメント動画

https://youtu.be/w5-bmMNtEa8

放送情報

■番組タイトル

『【冬の北海道】おでかけ板橋ハウス【冠特番4】』

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3203/

■放送チャンネル

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

■放送日時

3月22日(日)午後9時～＜テレビ初独占放送＞

「スカパー！番組配信」

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

★3月22日(日)はおでかけ板橋ハウス 一挙放送★

●午前9時～午前11時

【ルームシェア】おでかけ板橋ハウス【冠特番】～もっとおでかけしてたよ完全版～

●午前11時～午後1時

【ルームシェア】おでかけ板橋ハウス【冠特番】～オーディオコメンタリー付き完全版～

●午後1時～午後3時

【キャンプ】おでかけ板橋ハウス【冠特番2】～新春スペシャル完全版～

●午後3時～午後5時

【キャンプ】おでかけ板橋ハウス【冠特番2】～オーディオコメンタリー付き完全版～

●午後5時～午後7時

【里帰り】おでかけ板橋ハウス【冠特番3】～やっぱり故郷ってイイね完全版～

●午後7時～午後9時 ＜テレビ初独占放送＞

【里帰り】おでかけ板橋ハウス【冠特番3】～オーディオコメンタリー付き完全版～

●午後9時～午後10時30分 ＜テレビ初独占放送＞

【冬の北海道】おでかけ板橋ハウス 【冠特番4】

《CS放送「TBSチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画」とは》

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営。

ＴＢＳの人気番組が満載！ドラマ「逃げ恥」「アンナチュラル」「ぎぼむす」「花より男子」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、ＡＫＢ４８グループ＆乃木坂４６、最新ライブ＆音楽番組、オリジナルバラエティ、アニメ、映画、演劇＆舞台、話題の韓ドラ＆Ｋ-ＰＯＰなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル！

●視聴方法

スカパー！(CS296)、スカパー！プレミアムサービス(Ch616)

J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービス、などでご覧頂けます。

●TBSチャンネル公式ホームページ

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/

●TBSチャンネル公式SNS

X(@tbschannel)：https://x.com/tbschannel/

Instagram(tbschannel_official)：https://www.instagram.com/tbschannel_official/

YouTube(CS TBSチャンネル)：https://www.youtube.com/user/tbschsns/videos

TikTok(cstbschannel)：https://www.tiktok.com/@cstbschannel

Facebook(TBSチャンネル)：https://www.facebook.com/cstbs/

●TBSチャンネルカスタマーセンター

0570-666-296(午前10時～午後8時、年中無休)