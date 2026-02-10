強い日差しから肌を守る高機能な美容液UVミスト＆トーンアップハンドクリームが登場。人気の“サボンベベの香り”で、まとうたび幸せになる速攻UVケアを。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー（本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブプレジデント：大村和重）は、蜂蜜を使ったコスメブランド『VECUA Honey』のワンダーハニーシリーズより、「ワンダーハニー 透明フレグランスUVミスト サボンベベ」と「ワンダーハニー トーンアップUVハンドクリーム サボンベベ」を2026年3月3日（火）より数量限定で発売いたします。

ワンダーハニー 透明フレグランスUVミスト サボンベベ ＜日焼け止めローション＞

75mL 1,540円（税込）

高いプロテクト機能に加え、過酷な日差しも、水・汗もブロック

SPF50+/PA++++に加え、高い耐水性を示す「UV耐水性★★」処方。紫外線・水・汗から肌を守ります。透明なミストタイプなので白浮きせず、メイクの上からはもちろん、日焼けによるダメージが気になる髪のケアにも最適です。

日中の乾燥から肌を守る、美容液処方

ナイアシンアミド、アカシアハチミツなどの保湿成分を配合。日差しを浴びて乾燥しがちな肌にうるおいを補給し、健やかな肌を保ちます。

［ 保湿成分 ］ナイアシンアミド、アカシアハチミツ*¹、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス

［ 整肌成分 ］ビタミンC誘導体*²、CICA*³、3種のセラミド*⁴

使用後はせっけんでオフ

オフするときはせっけんでやさしく落とせる肌想いの処方。

デリケートな肌にも嬉しい使い心地です。

［ご使用方法 ］●肌や髪から10～15cmほどはなし、ボタンを上向きにしてスプレーし、ムラなく伸ばしてください。顔にお使いになる場合は、一度手にとってから少量ずつ伸ばしてください。●効果を保つためにこまめに塗り直してください。

ワンダーハニー トーンアップUVハンドクリーム サボンベベ＜日焼け止めハンドクリーム＞

40g 1,100円（税込）

ダイヤモンドの輝きで、くすみを飛ばし透明肌にトーンアップ*⁵

ダイヤモンドパウダーを贅沢に配合。光の反射を利用して、手肌の色ムラやくすみを自然にカバーします。

日焼けだけでなく保湿ケアも叶えるW機能

日焼けを防ぐ（SPF15/PA++）だけでなく、高い保湿成分でハリ・ツヤ不足が気になる手肌に濃密なうるおいを届けます。

［ 保湿成分 ］アカシアハチミツ*¹、ホワイトフラワー*⁷、ナイアシンアミド

ベタつきやすい季節も、手肌はサラッと

クリームがなめらかに伸び、肌へ素早くなじみます。表面はベタつきを一切感じさせないさらさらな仕上がり。仕事中や移動中のスマホ操作、PC作業もストレスなく、シーンを選ばずお使いいただけます。

［ ご使用方法 ］●適量を手にとり、手肌にやさしくなじませてください。●手肌をタオルでふいたあとなどは、つけかえてください。

共通特徴

サボンベベの香り

ピュアなフルーティーフローラルをベースにした、

ふわふわのタオルを思わせるやさしい香り。

*¹ハチミツ

*²テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

*³ツボクサ葉/茎エキス

*⁴セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP

*⁵メイクアップ効果による

*⁶ダイヤモンド末（色補正成分）

*⁷エーデルワイス花/葉エキス、カミツレ花エキス、セイヨウナツユキソウ花エキス

『VECUA Honey』とは

2011年に誕生し、2026年に15周年を迎えるロングセラーブランドです。「蜂蜜と森とやさしさと。」をコンセプトに、蜂蜜とたくさんのナチュラル素材を通じて毎日にやさしい時間をお届けします。

▼VECUA Honey公式ページ

https://www.bcl-brand.jp/brand/vecuahoney/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/

[公式instagram］@bcl_company_official

https://www.instagram.com/bcl_company_official/

[公式X]@BCL_company

https://twitter.com/BCL_company