SEREALが運営する、Fukuoka Growth Nextのインキュベーションプログラム「STARTUP ELITE Bootcamp」。26年2月21日(土)に最終報告会「DEMODAY」を開催

STARTUP ELITE Bootcampは、福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next（FGN）」が主催しスタートアップスタジオSEREALが運営する、短期集中型の実践的起業支援プログラムです。

最終報告会「DEMODAY」（以下、本イベント）では、本プログラムにおける各ステージ審査を通過した、選りすぐりのスタートアップが自身の事業を発表します。また表彰式後には、観覧者や審査員を含む交流会を行います。

また、本イベントは一般の方の観覧も可能です。ご観覧を希望される方は、イベントページよりお申し込みください。

STARTUP ELITE Bootcampについて

本プログラムは、スタートアップの初期段階に必要な「事業仮説の設計」「課題とソリューションの検証（Problem Solution Fit）」「プロダクト設計と市場検証（Minimum Viable Product）」といったプロセスを、段階的かつ体系的に支援する構成となっており、事業フェーズに応じた3ステージ（HOP・STEP・JUMP）を設けています。

本プログラムは、スタートアップの初期段階に必要な「事業仮説の設計」「課題とソリューションの検証（Problem Solution Fit）」「プロダクト設計と市場検証（Minimum Viable Product）」といったプロセスを、段階的かつ体系的に支援する構成となっており、事業フェーズに応じた3ステージ（HOP・STEP・JUMP）を設けています。

参加者は、起業経験を有するスタートアップ支援者や投資家、専門家による伴走支援を受けながら、ワークショップ・メンタリング・中間発表・DEMODAYなどを通じて事業のブラッシュアップを図り、最終的には資金調達や市場展開に向けた実行可能な計画の策定を目指します。

プログラム詳細はこちら

https://growth-next.com/program/startup-elite-bootcamp

DEMODAY開催概要

日程 ：2025年2月21日（土）14:00～18:00（開場13:45）

会場 ：Fukuoka Growth Next 1Fイベントスペース

参加申込：Peatix(https://incubation20260221demoday.peatix.com/)よりお申し込みください。

タイムスケジュール

13:45 / 開場

14:00～14:10 / オープニング

14:10～16:50 / 発表

16:50～17:05 / 休憩・審査会

17:05～17:15 / 表彰式

17:15～18:00 / 交流会

※変更となる可能性があります。

発表者および事業概要

星本 宏一（Circadiansleep株式会社）

Sleeptechの先を行く人類の活動時間を最大化する、体温コントロール型「覚醒TECH」

豊永 次郎（株式会社GJ Again）

特定技能実習生向けの、すきま時間に母国語で学べるAIを使った介護福祉士学習サービス

山下 浩平（未設立）

医療・介護が必要な人の外出・旅行を実現する、一気通貫プラットフォーム

平田 匠（V&E create）

世界で誰もが 迷わず食べていい間食「TOFU BROTHERS」

牛島 智絵（株式会社pono）

多胎家庭のウェルビーイングを高めるコミュニティアプリ「moms」

木村 正義（未設立）

視聴者がYouTuberにやってほしい企画を提案でき、その提案がクラファンのたたき台となるプラットフォーム「IdeaTube」

金田 知博（株式会社灯）

二種免許を取得した看護師が、福祉車両での移送・診察同行・受診後フォローまで一貫して担う「まち看」

原田 紘之（地域未来創作委員会Madoka） ※参加辞退

聖地そのものを「推しが歌い、語りかけ、駆け回るテーマパーク」へと変貌させる、ライド型・聖地巡礼アトラクション

澤村 宗輝（未設立）

平日に売り上げを作りたいキッチンカーと社食を導入したい工事現場のマッチングプラットフォーム

竹内 淳（株式会社HYPERBALLAD）

推しのデジタルコンテンツが所有できるモノになる「Digitalisカード」

審査員（敬称略・50音順）

赤瀬 太郎

ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社 ベンチャーキャピタリスト

安達 誠寛

SEREAL株式会社 CEO

大柴 貴紀

East Ventures フェロー

高井 志保

クオンタムリープベンチャーズ株式会社 アソシエイト

中原 健

GxPartners 代表パートナー

長谷川 翔紀

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 ヴァイス プレジデント

廣田 航輝

千葉道場株式会社 取締役 千葉道場ファンド ジェネラル・パートナー

松永 将幸

株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ 投資事業部 パートナー

渡辺 麗斗

ベータ・ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役パートナー

スタートアップスタジオSEREALとは

SEREALは01フェーズ（立ち上げからPMFまで）に特化した事業・プロダクト・マーケティングのエキスパートが、「共闘」「共創」「創業」「投資」で良質なスタートアップを量産するスタートアップスタジオです。

0→1特化のスキル・ナレッジをもった人材がチームメンバーとして事業にコミットすることで、より早く・より効率的なPMFの達成を実現します。

このようなスタートアップ特化のアセットを活用し、スタートアップ・大企業・レガシー企業との協業、自社での新規事業創出を通じて、ミッションである「良質なスタートアップの量産」を目指しています。

URL ： https://sereal.jp

本イベントへのお問い合わせ

Fukuoka Growth Next運営委員会事務局

https://growth-next.com/contact