【トップジョッキー・戸崎圭太】初の著書が発売決定　地方競馬から頂点へ──挫折を力に変えた思考法とは

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月10日（火）に『やり抜く力 天才じゃなくてもトップになれた「ベリベリ」シンプルな理由』（著：戸崎圭太、2026年3月26日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

『やり抜く力 天才じゃなくてもトップになれた「ベリベリ」シンプルな理由』

●順風満帆ではなかった、トップへの道

地方競馬からキャリアをスタートし、努力と結果で日本競馬のトップに上り詰めた騎手・戸崎圭太。

大井競馬場で頭角を現した後、JRAに参戦し、数々のビッグレースで結果を残してきました。現在も第一線で活躍し続けるその姿は、多くの競馬ファンから厚い信頼を集めています。

しかし、その歩みは決して華やかな成功譚だけではありません。

勝てない若手時代、落馬による大怪我と長期離脱、中央移籍の壁、好成績の裏にあったスランプ――。

トップジョッキーとして知られる戸崎圭太の裏側には、数えきれないほどの試行錯誤と耐え抜いた時間がありました。

●迷い続けた先に見つけた「勝ち続ける考え方」

▲著者近影▲「ベリベリホース！」の舞台裏：2025年4月、ドバイで行われたドバイシーマクラシックを制し、海外GI初勝利を達成。その際に放った”Very very horse!”という言葉が話題に。

本書は、戸崎圭太がこれまでの騎手人生を振り返りながら、挫折や遠回りをどう受け止め、どう力に変えてきたのかを語る一冊です。

馬とは縁のない家庭環境から競馬の世界に飛び込むことに不安はなかったのか？

結果が出ない時期をどう乗り越えたのか？

大怪我やスランプの中で、何を考え、どんな行動を選んできたのか？

人生のターニングポイントを通して、勝負の世界で生き抜くための思考法や、名馬たちとのエピソード、海外遠征で生まれた“あの迷言”の舞台裏など、人間・戸崎圭太の素顔に迫ります。

競馬ファンはもちろん、スポーツや仕事に向き合うすべての人に通じる「考え方」が詰まった1冊です。

●2026年4月2日（木）に「サイン本お渡しイベント」の開催決定！

▲巻頭カラー 忘れじのベリベリホースたち▲第1章：万年補欠、ジョッキーになる――馬に触れたことのない少年時代▲第2章：念ずれば、花開く――勝てない時期を乗り越えて

申し込み方法、イベント詳細は【Gakken｜実用書・一般書編集部X（旧Twitter）】にて後日発表いたします。

URL：https://x.com/gakken_book

［著者プロフィール］

戸崎圭太（とさき・けいた）

1980年、栃木県生まれ。1998年、南関東・大井競馬で騎手デビュー。2008年から2012年まで5年連続で南関東リーディングジョッキーを獲得する。2011年にはリアルインパクトで安田記念を制し、中央GI初制覇。2013年にJRAへ移籍すると、翌2014年から3年連続でJRAリーディングジョッキーに輝いた。2016年には特別模範騎手賞を受賞。2025年4月、ドバイで行われたドバイシーマクラシックを制し、海外GI初勝利を達成。その際に放った“Very very horse!”（ベリベリホース）という言葉が話題に。同年は2年連続6度目のMVJや東京競馬記者クラブ賞を受賞するなど、輝かしい1年となった。本書が初の著書となる。

YouTube「戸崎圭太のベリベリチャンネル」：https://www.youtube.com/@kt.0708

［目次］

巻頭カラー 忘れ時のベリベリホースたち

フリオーソ／リアルインパクト／ストレイトガール／ソングライン／ジャスティンミラノ／ジェンティルドンナ／レガレイラ／ダノンデサイル

序章：ベリベリホース！誕生――笑われた言葉が世界を変えた

第1章：万年補欠、ジョッキーになる――馬に触れたことのない少年時代

第2章：念ずれば、花開く――勝てない時期を乗り越えて

第3章：JRA移籍という決断――厩舎や人、馬と築いた関係

第4章：ブレても、戻れる場所があればいい――スランプ、大怪我を乗り越えて

第5章：競馬の神は細部に宿る――馬の上が一番幸せ！

Special Interview 名手が語る戸崎圭太のここがすごい！［福永祐一・石崎隆之］



※目次および書籍の中面イメージは、発表日時点の情報に基づいています。

［商品概要］

※書影は変わる可能性があります。

『やり抜く力 天才じゃなくてもトップになれた「ベリベリ」シンプルな理由』

著：戸崎圭太

定価：1,760円（税込）

発売予定日：2026年3月26日

判型：四六判／200ページ

電子版：同時配信予定

ISBN：978-4-05-407086-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340708600(https://hon.gakken.jp/book/1340708600)

