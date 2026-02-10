ふくや×星街すいせい 3度目のコラボ！ ライブ ”SuperNova: REBOOT” めんツナかんかん〈プレミアム〉限定パッケージ2/12より発売

写真拡大 (全4枚)

株式会社ふくや


明太子を中心とした食品販売の株式会社ふくやは、バーチャルアイドル星街すいせいさんの


「Hoshimachi Suisei Live”SuperNova: REBOOT”」の協賛を記念し、シリーズ累計950万缶を


突破した人気商品「めんツナかんかん」のコラボ限定パッケージを2026年2月12日(木)より


期間・数量限定で販売いたします。



■3度目となるコラボが実現！　累計950万缶突破の人気商品との企画


2018年3月のデビュー以来、YouTube動画再生回数15億回を誇り、テレビの歌番組やフェスにも


出演する星街すいせいさん。ふくやの「どっから明太子」ファンを公言する彼女とのコラボは、


今回で3度目となります。



2025年11月に発売した前回のコラボ商品「すいちゃんのどっから」は大好評を博しました。


今回は、2015年の発売以降累計950万缶以上の販売実績を持つ「めんツナかんかん」に


ライブキービジュアルデザインを施した特製スリーブとラベルでファンの皆様にお届けします。



■商品概要


星街かんかん: REBOOT


販売期間：2026年2月12日(木)１０時～3月22日(日)


販売チャネル：


・通信販売


・ふくや羽田空港店　2月21日(土) ～


・Kアリーナ横浜敷地内　2月21日(土)公演当日


※いずれも数量限定のため、なくなりしだい終了


価格：1,250円（税込）


内容量：めんツナかんかん〈プレミアム〉90ｇ×２


賞味期間：常温３年


販売サイト： https://www.fukuya.com/lp/hoshimachi-suisei/








■ごはんにも合う！明太子の旨みが詰まった


ぴり辛おいしいご馳走ツナ缶。


「めんツナかんかん」は、メディアでも多数取り上げられている


人気商品です。国産びんながまぐろに明太子の漬け込み液を


なじませて旨みと辛みをプラス。


めんツナかんかん〈プレミアム〉は１缶に約20％の明太子の粒を


たっぷり加え、さらに上質な綿実油で仕上げました。







■ファンの期待に応える特別なコラボ


星街すいせいさんとふくやのコラボは、単なる商品販売を超えた特別なもの。新しい世代のファンの


皆様には食の楽しさと福岡を同時に体験していただきたいという想いがあります。ぜひこの機会に、


星街すいせいさんとふくやの特別な「星街かんかん: REBOOT」をお楽しみください。



めんツナかんかんURL：https://www.fukuya.com/lp/mentuna/


特設サイトURL：https://supernova.hololivepro.com/







■『すいちゃんのどっから』ミニポスター付きも再販　


2025年11月販売で好評だった「すいちゃんのどっから」を


ライブに合わせて、2月21日（土）より再販いたします。


販売チャネル：通販限定　2月21日（土）～3月22日（日）


　　　　　　　※数量限定のため、なくなりしだい終了


価格：5,000円（税込・送料込み）


内容量：家庭用明太子どっから無着色440ｇ（110ｇ×4パック）


賞味期限：冷蔵7日